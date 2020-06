Karine Ferri en robe trop courte qui en montre de trop (PHOTOS), les fans en bavent

Karine Ferri est une présentatrice et animatrice bien connue de la télévision française. Mais il ne faut pas oublier que cette belle jeune femme commence sa carrière en tant que mannequin. Et à en croire les photos de son compte Instagram, elle n’a rien perdue de son expérience en la matière. En effet, Karine fait rêver ses abonnés avec des clichés saisissants.

Karine Ferri partage des photos sublimes qui font réagir ses abonnés

Karine Ferri apparaît pour la première fois à la télévision en 2004. Elle a alors seulement 21 ans et participe à l’émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire. Karine Ferri reste cependant dans l’esprit des téléspectateurs car elle arrive en finale de cette émission. Par la suite, elle se fait repérer par M6 et continue sa carrière à la télévision en tant que présentatrice. Son naturel et sa bienveillance. Et aujourd’hui encore, même si Karine Ferri est âgé de 38 ans, elle n’a rien perdu de son beauté. Ses fans n’arrêtent pas de lui faire des compliments en commentaires des publications de la belle sur Instagram.

Surtout lorsque Karine se met dans la peau d’une mannequin pour réaliser des photos sensationnelles. En partenariat avec la marque de prêt-à-porter Les petites bombes, Karine Ferri a des tas de tenues à mettre en valeur. Elle est elle-même à l’origine de toute une collection qui lui correspond parfaitement.

Les fans de Karine Ferri font d’elle une vraie star

Cette dernière publication de son compte Instagram fait littéralement le buzz sur internet. La robe est courte cela met parfaitement en valeur les formes de Karine Ferri. C’est une petite robe idéale pour la jeune femme. Mais il faut bien avouer que même en robe longue, elle est toujours très belle. Les fans de la jeune femme n’ont de cesse de lui répéter à quel point elle est belle dans toutes ces tenues. Ce sont donc des avalanches de compliments que Karine Ferri pourra lire dans les espaces commentaires de ses publications sur Instagram.

Et surtout, ces photos ont de quoi nous donner envie d’être en vacances. De se retrouver au bord de la mer, les pieds dans l’eau ou dans le sable. En effet, les photos de Karine Ferri sentent bon les vacances et elle le sait. Elle joue sur cette corde sensible pour inciter ses fans à ses laisser tenter par les modèles qu’elle met en avant. Véritable égérie de la marque Les petites bombes, comment ne pas alors craquer pour tenter de lui ressembler un peu ? À nous les style et l’allure pour nos moments de détente en bord de mer cet été.