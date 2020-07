Karine Ferri en vacances à la plage, nous montre son corps parfait!

Karine Ferri est aujourd’hui célèbre en tant que mannequin. Mais c’est en 2004 que le public français la découvre pour la première fois à la télévision. Elle participait alors à une émission intitulée Bachelor, le gentlemen célibataire. Une émission dans laquelle elle arrive finaliste. Suite à ce show, Karine Ferri sera repérée par la télévision et fera également de la radio. Animatrice télé pendant plus de 15 ans, la jeune femme a su rapidement se faire sa place. Mais ce ne sont aucun des aspects de sa vie professionnelle qui nous intéressent aujourd’hui. En effet, Karine Ferri prend des vacances ! Et elle partage des photos de celles-ci sur Instagram pour le plus grand plaisir de ses fans !

Les vacances de Karine Ferri commencent très bien

Karine Ferri a bien mérité un peu de repos. C’est une année vraiment spéciale que nous vivons en 2020. Avec la pandémie, les désastres écologiques et les luttes sociales de part le monde, tout n’est pas propice à la détente. Difficile dans un tel climat de ne pas avoir envie de s’accorder une pause. De plus, Karine Ferri n’aura pas arrêté ! Et il faut bien que la jeune femme de 38 ans trouve aussi du temps pour participer à sa vie de famille. Car la belle Karine est mère de deux enfants. Maël a eu 4ans en avril dernier et sa fille, Claudia, fêtera ses deux ans le 16 juillet prochain. Elle est en couple, mariée même, avec le footballeur professionnel Yoann Gourcuff.

La petite famille est installée en Bretagne mais Karine Ferri est une enfant du sud de la France. Pour toutes les personnes qui sont nées dans le sud de la France, cela représente des racines beaucoup. Karine Ferri est très attachée à ses racines donc. Et qui dit racine dit aussi famille. En effet, c’est ce qui compte le plus pour la jeune femme. Elle confie notamment à Télé-Loisirs a quel point Saint-Raphaël compte pour elle. Pour ses vacances, c’est là qu’elle aime retourner pour passer du temps avec sa famille. C’est l’occasion de suspendre le temps et de profiter pleinement de moments de détente bien mérité avec ceux qu’elle aime. Karine Ferri a beau être une célébrité, mariée à une footballeur de surcroît, elle aime les choses simples.

Profiter de la vie c’est apprécier les plaisirs simples

Les plaisirs de Karine Ferri en vacances ne sont pas extravagants. Elle se contentera d’être entourée de ceux qui compte le plus à ses yeux. Ensemble, ils profitent de la plage, des parties de boules sur les terrains de pétanque et sont bercés par le chant des cigales. Le décor aussi lui plaît beaucoup. Karine Ferri raconte, toujours aux journalistes de Télé-Loisirs, que les paysages du Sud sont parmi les plus beaux selon elle. Les contrastes entre les roches des massifs et la mer invitent à la méditation. Et les champs de lavandes à perte de vue ont des vertus apaisantes. Pour la jeune femme, ce ne sont pas les soirées mondaines dans les grands restaurants qui l’enchantent. Ce sont bien plutôt des barbecues en famille.

Les photos de Karine Ferri montrent à quel point les vacances lui font du bien

Pour se faire une idée du bonheur que représentent ce genre de vacances pour Karine Ferri, il n’y a qu’à regarder les photos de son compte Instagram. En effet, elle partage deux clichés de ses vacances avec ses fans. Et tout le monde s’accorde pour dire qu’elle est tout simplement radieuse. Karine Ferri sait se contenter de l’essentiel et c’est donc sans trop de difficulté qu’elle peut se sentir heureuse. Un trait de caractère qui l’honore étant donné le succès qu’elle rencontre et celui que connaît également son mari. Pour Karine Ferri, le bonheur est à portée de main. Et il semble qu’elle soit capable de le saisir à chaque instant.

Les fans de Karine Ferri découvrent ces photos avec enthousiasme. Le sourire de Karine Ferri ne trompe pas, elle respire la joie de vivre. Après de longues périodes confinée loin de son Sud natal, elle semble vrillent heureuse de le retrouver.

Les fans sont au rendez-vous pour complimenter Karine Ferri

Cette bonne humeur est communicative même sur ses clichés. En effet, les fans de Karine Ferri qui sont abonnés à son compte Instagram ne manquent pas de la complimenter.Ce sont des tonnes de messages qui s’amoncellent sous ses photos pour tour à tour complimenter son beau sourire et le paysage qui s’affiche derrière elle. La mer et les rues pleines de charmes des petites ville de Provence ont de quoi charmer ses fans. Mais rien ne vaut évidemment le beau sourire de Karine Ferri.

Lorsqu’elle partage ses photos, elle peut choisir d’indiquer le lieu de prise de vue de ces dernières. Et vous pouvez constater que le lieu choisi par Karine Ferri n’a rien d’anodin. La présentatrice indique tout bonnement se trouver « Au Paradis ». De quoi inspirer les fans pour leurs destinations de vacances également. En effet, le Sud de la France est un endroit magique qui s’offre à ceux qui prennent le temps de regarder et d’apprécier le moment présent. Et vous, vous partez en vacances ?