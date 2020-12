Karine Ferri et Iris Mittenaere en “guerre froide” ? L’animatrice s’exprime et brise le silence totalement !

Karine Ferri et Iris Mittenaere ne seraient pas de bonnes copines. D’après des rumeurs persistantes elles se livreraient à une “guerre froide“. Dans La Grande incruste, Camille Combal donne l’opportunité à Karine Ferri de mettre les choses au clair. Les rumeurs partent d’une source anonyme qui s’est adressée au magazine Voici. Cette dernière indique que Karine Ferri aurait une dent contre Miss Univers 2016. Dans cet article, LDPeople vous raconte toute sur cette affaire. Et nous vous rapportons également les propos de l’animatrice délivrés dans La Grande incruste.

Karine Ferri et Iris Mittenaere ne s’entendent pas ?

Camille Combal était l’animateur vedette de La Grande incruste. Un programme de TF1, diffusé le 26 décembre dernier. Il s’agit pour l’ancien acolyte de Cyril Hanouna de s’introduire dans divers programme de la chaîne. Séries télé ou émissions en plateau, l’animateur était partout, jusque dans les studios de TF1. Et justement, dans les studios, il croise Karine Ferri qui lui propose de déjeuner. Camille Combal décline alors on invitation, précisant qu’il préfère aller déjeuner avec Iris Mittenaere qui est bien plus importante qu’elle. L’occasion rêvée pour Karine Ferri de mettre enfin les choses au clair. En effet, pour elle, la source qui révélait son animosité présumée envers Miss Univers 2016 est dans le faux.

Dans cet article de Voici de l’année dernière, il était également question des problèmes de couple de l’animatrice. Or, son couple et sa vie de famille se portent à merveille. Dans La Grande incruste, plutôt que de donner du grain à moudre aux colporteurs de cette rumeur, elle décide de rappeler les fondamentaux. TF1 est une grande famille et cela ne l’amuse pas que les gens puissent penser qu’elle ne s’entende pas avec celle qui cartonne aujourd’hui sur TF1. En effet, Iris Mittenaere se retrouve à l’animation de Ninja Warrior, elle apparaît aux côtés de Nikos Aliagas dans 50 minutes inside en tant que co-animatrice et bien d’autres encore.

Une tension persistante aux yeux du public

Evidemment, les rumeurs persistaient et persistent encore car Karine Ferri et Iris Mittenaere ont le même profil. Toutes les deux ont des physiques avantageux et sont des animatrices appréciées du public. Néanmoins, Iris est plus jeune et plus populaire que sa collègue. Et il est donc aisé d’imaginer que Karine Ferri puisse avoir une dent contre elle maintenant qu’elles exercent sur la même chaîne. Mais elle tenait à préciser qu’il n’en est rien. Ajoutant, lorsqu’elle répond à Camille Combal, qu’elle ne trouve pas même cela amusant de suggérer qu’elle puisse avoir envie de dénigrer un membre de l’équipe, quel qu’il soit.

Karine Ferri aurait dit, d’après la source qui s’exprimait dans les colonnes de Voici, qu’Iris Mittenaere est “une petite maligne prête à tout pour faire le buzz”. Une remarque terrible que les fans de Karine Ferri ont toujours refusé de prendre pour argent comptant. En effet, la maman de Claudia et de Maël n’est vraiment pas du genre teigne. Au contraire, elle est une belle âme qui ne va pas tenter de descendre ses camarades. Cependant, certains internautes imaginent le pire et son prêts à prendre les paris.