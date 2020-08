Karine Ferri fait profiter ses fans de ses vacances, et s’affiche comme jamais !

Ce jeudi 13 août 2020, la célèbre animatrice Karine Ferri partageait une splendide photo sur son compte Instagram sur laquelle elle apparaît absolument resplendissante. Un cliché où elle affiche un large sourire, très heureuse de savourer la vie et les vacances. Depuis le sud de la France, où elle prend du repos comme chaque année au mois d’août, Karine Ferri a décidé de profiter à fond de ces moments privilégiés.

À son agenda, détente au bord de la piscine ou sur le sable, farniente, et petits tours en bateau. La complice de Camille Combal a également partagé via les réseaux sociaux son plaisir de profiter des joies de la mer. Une période estivale durant laquelle une fois par an elle peut profiter de son permis bateau acquis il y a quelque temps. De longues balades sur la Méditerranée, qui lui permettent de s’échapper en compagnie de son célèbre mari, l’ancien footballeur professionnel Yoann Gourcuff.

Elle apparaît donc sur son compte Instagram dans un décor magnifique entouré de rochers. Elle s’affiche dans un look parfaitement blanc avec un t-shirt et un short immaculé. Afin de se protéger des chauds rayons du soleil, elle a également choisi une jolie paire de lunettes et une casquette rose avec des sandales qui lui vont à ravir. Une publication qui, comme à chaque fois, n’a pas manqué de faire réagir ses fans par milliers qui la suivent avec assiduité sur les réseaux sociaux. Les messages les plus élogieux ont fusé très rapidement, et plus de 13 000 likes ont approuvé ce cliché en seulement quelques heures. ” Vous êtes raccord avec la couleur de ses rochers. Vous êtes le soleil de cet endroit “, ” Magnifique Karine “, ” Vous êtes superbes ! Bien bronzée “, ” Karine, tu te mets toujours aussi top, Miss Monde ” sont le style de commentaires que l’on pouvait lire sous cette publication du 12 août dernier.

Interrogée par Télé-Loisirs dans le numéro paru le 20 juillet dernier, l’animatrice de 38 ans révélait quelles étaient pour elle ses vacances idéales. L’une des choses les plus importantes est de passer du temps avec les gens qui lui sont chers. ” Cela a toujours été très important pour moi de passer mes vacances dans le sud de la France, car j’en suis originaire et toute ma famille vit là ” déclare-t-elle.

Des journées qui sont donc consacrées à la famille. ” Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite de la plage pour faire du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis accompagnées d’un bon barbecue ” explique-t-elle ravie de cette période de détente qui lui permet de décompresser et de se retrouver avec les siens. Une période estivale en toute simplicité au côté de son mari et de ses deux enfants Maël 4 ans et Claudia, 1 an. Bien qu’ils soient en couple depuis plus de 10 ans, Yoann et Karine se sont mariés en 2019 :” Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné “. Une complicité dans leur couple qui ne semble pas se démentir malgré les années qui passent. Karine Ferri est donc très heureuse de pouvoir profiter des joies du soleil et de la mer dans une quiétude quasi parfaite.

Durant ces vacances, la partenaire de Nikos Aliagas sur TF1, à également fait une drôle de rencontre. Puisqu’alors qu’ils étaient en mer avec des proches, ils ont en effet sauvé un animal marin d’une mort certaine. ” Hier, nous nous baignons dans la Méditerranée et nous observions les fonds sous-marins lorsque notre attention a été attirée par quelque chose. Ce quelque chose était une tortue qui était prisonnière dans une sorte de bâche en plastique. Cette pauvre tortue était à bout de force, elle devait certainement lutter depuis plusieurs heures. Sa tête était complètement enroulée dans les filets de la bâche en plastique, son cou était lacéré. Grâce à l’aide d’un policier de la police municipale de Saint-Raphaël, nous avons pu sauver cette tortue en coupant la bâche autour de son cou et ainsi la remettre ” libre ” à la mer ”

Une expérience dont a profité Karine Ferri pour rappeler son amour pour le milieu maritime et sa déception de parfois le voir considérer comme une véritable poubelle : ” Alors encore un triste exemple que le plastique continue de polluer l’environnement et de menacer la faune marine de nos océans. La tortue marine fait partie des espèces les plus touchés par les ravages de déchets plastiques “. Un véritable crève cœur pour celle qui est passionnée par la mer. Un environnement qu’elle souhaiterait laisser le plus propre possible pour ses enfants, mais aussi pour ces magnifiques animaux qui souffrent de cette pollution humaine.

Malgré cette rencontre inattendue, Karine Ferri tente de profiter de ces chaudes journées d’été sur les côtes varoises. Les derniers jours d’une période estivale avant de regagner Paris pour son travail. Mais en véritable amoureuse de la nature, Yoann Gourcuff et sa célèbre épouse ne vivent pas dans la capitale, mais en Bretagne ce qui oblige, l’animatrice, à faire de nombreux allers-retours pour rejoindre les plateaux de télévision. Une vie qui semble néanmoins leur convenir parfaitement afin de privilégier toute l’année, un calme et une certaine sérénité dont ils semblent avoir besoin. Une vie au calme loin, de l’effervescence parisienne.

Du côté professionnel, la rentrée approche à grand pas et on devrait toujours la retrouver dans Les Docs du week-end, le samedi sur TF1, en alternance avec l’ancienne Miss Belgique Tatiana Silva. Karine Ferri vient également de signer, il y a quelques semaines, un partenariat avec une marque célèbre de prêt-à-porter, dont elle est devenue l’égérie. Les petites bombes, une entreprise originaire du sud de la France comme elle, avec laquelle elle collabore pour faire la promotion d’une ligne de vêtements qu’elle aura elle-même sélectionné et validé.

Les activités ne manqueront donc pas pour la belle Karine Ferri, dès son départ des côtes de la Méditerranée, et elle semble aussi bien décidée à profiter jusqu’à la dernière minute des plaisirs de ses vacances, entourée de tous ses proches.