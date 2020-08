Karine Ferri fait réagir ses fans, avec cette tenue dingue et incroyable

En ce moment, Karine Ferri fait le bonheur de ses followers en publiant régulièrement des clichés de ses vacances. Ce samedi 22 août, la jeune femme a posté une incroyable publication sur laquelle, elle est magnifique au balcon de la Villa Maureque. Voyez vous-même.

Karine Ferri en montre presque trop

Il y a quelques jours maintenant, nous vous parlions des vacances de Karine Ferri et de sa dernière photo sur son compte Instagram. La jeune femme s’affichait avec un large sourire, visiblement très heureuse de savourer la vie et surtout du soleil. En effet, la jeune femme se trouve du côté du Sud de la France, comme chaque année au mois d’août. Si elle a pris l’habitude de publier des photographies mettant en valeur son avantageuse silhouette , la compagne de Yoann Gourcuff a remis le couvert ce samedi 22 août.

Voir cette publication sur Instagram Le Sud by @sylviecastioni . Cc @lavillamauresque 🦋☀️🌴. Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 22 Août 2020 à 12 :44 PDT

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, Karine Ferri pose sur le balcon de La Villa Mauresque en dévoilant son buste. Il n’en fallait évidemment pas plus pour faire réagir les 650 000 personnes qui suivent la jeune femme sur Instagram. Ainsi, on pouvait lire des commentaires comme : “Vous êtes magnifique“, “Beauté du sud“, “Karine vous êtes très belle dans ce décor de rêve vos photos sont magnifiques“, “Femme parfaite et sublime dans un décor de rêve” et des tonnes d’autres.

Karine amoureuse comme jamais

Il faut dire que Karine Ferri est bien dans sa peau, que ce soit à la télévision ou en amour. D’ailleurs très récemment, la jeune femme a fait une déclaration d’amour à son mari. En effet, elle a partagé une photo d’elle avec le footballeur entrain de regarder dans la même direction. Elle cite Antoine de Saint Exupéry en légende du clicher avec une magnifique phrase : “Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction“. Ce n’est pas faux.

Du côté de la télévision, Karine Ferri a fait son retour à l’écran ce samedi 22 août pour la nouvelle saison de “The Voice Kids”. Les téléspectateurs ont pu ainsi retrouver Jenifer, Soprano et Patrick Fiori et Kendji Girac, nouveau venu chez les jurés. Aux commandes du programme, Nikos Aliagas était accompagné de la compagne de Yoann Gourcuff. Et pour cette première, un jeune garçon a retenu l’attention de tout le monde : il s’agit de Jérémy, 15 ans, qui est le sosie vocal de Claude François.