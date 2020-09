Karine Ferri harcelée: la meute de Cyril Hanouna ne la lâche pas, elle prend une décision irrévocable

Karine Ferri: Après la condamnation de Cyril Hanouna par la justice, les fans de l’animateur s’en prennent à leur tour à la présentatrice. Cette dernière n’a pas le choix : elle prend une décision irrévocable pour les contrer.

Cyril Hanouna minimise toujours les faits. Il faut dire qu’il a fait du dépassement des limites son fonds de commerce. Pourtant, il a bel et bien été condamnée dans l’affaire qui l’oppose depuis avril dernier à Karine Ferri et TF1. En effet, dans son émission de plus en plus critiquée Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait diffusé en octobre 2019 des photos dénudées de l’animatrice.

Cyril Hanouna diffuse des photos interdites

Il faut savoir que ces clichés étaient interdits depuis 2004. Mais l’animateur ne s’est pas gêné pour les montrer en direct. Peu de temps après, TF1 et l’animatrice de Danse avec les stars l’ont attaqué en saisissant le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il s’est également vu notifié « un courrier de mise en demeure à la chaîne, la société de production et son animateur pour l’exploitation de ses photos. »

Cyril Hanouna minimise la gravité de la situation

Cyril Hanouna réagit ensuite en qualifiant ce communiqué de « ridicule ». Pourtant, en avril dernier, Karine Ferri obtient gain de cause. L’animateur qui n’en est pas à sa première condamnation judiciaire est donc à nouveau condamné par la justice française.

La justice tranche et condamne Cyril Hanouna

Mais Cyril Hanouna ne fait pas de mea culpa. Au contraire, d’après lui, il est dans son bon droit. Il l’a ainsi expliqué sur le plateau de son émission : “Karine Ferri a plaidé avec son avocat sa cause pour ses photos, et elle nous a réclamé un million d’euros. Aujourd’hui, la décision en référé est tombée, et la justice a tranché (…) et elle obtient une belle somme pour ce qu’on a fait, mine de rien” a-t-il expliqué. Loin de saisir la gravité des faits et se croyant au-dessus des lois, il juge tout simplement qu’il y a un ” gap” entre la somme demandée et celle obtenue.”

Les « fanzouzes » à la rescousse dépassent à leur tour les bornes

Les téléspectateurs fans de l’animateur sont d’un genre un peu spécial et particulièrement sensibles lorsque leur idole est attaqué. Ils ont ainsi sur-réagi quand ils ont appris la décision de justice. Pour se venger, ils ont harcelé Karine Ferri sur son compte Twitter et lui ont envoyé un flot d’insultes. Camille Combal, la co-équipière de Karine Ferri dans Danse avec les stars, a confié même que ces attaques ont profondément blessé Karine Ferri : « Elle traverse un moment dur et je lui apporte tout mon soutien et toute mon amitié. Je t’aime et suis trop content de faire cette émission à tes côtés », a-t-elle révélé sur twitter. Au poitn que l’animatrice de TF1 ait dû prendre une décision radicale : les attaques étaient sans répit et très violentes au point qu’elle a dû fermer son compte Twitter.

Cyril Hanouna le gourou, ses fans les adeptes de la secte ?

Pas étonnant que les fans de Cyril Hanouna prennent sa défense avec autant de vigueur. D’après la chroniqueuse de France Inter Sophia Aram, “Comme tous les gourous, il a abandonné son identité civile pour un titre. Lui se fait appeler ‘Baba’ par ses adeptes, à qui il accorde en retour le titre de ‘fanzouzes‘, s’octroyant une figure paternelle en échange d’une reconnaissance qui prend la forme d’une assignation au statut de fan.” Cyril Hanouna serait donc comme le gourou d’une secte, et ses fans serait donc les membres de la secte. Et vous, que pensez-vous de cette comparaison ?