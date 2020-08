Karine Ferri impressionne avec le bikini le plus chic de l’été, toutes les célébrités vont lui envier !

Karine Ferri est à la fois mannequin et animatrice pour la radio et la télévision. Sur son compte Instagram, la maman de Maël et de Claudia n’a rien perdu de ses talents. En effet, pas une photo de la belle Karine Ferri n’est à refaire. Le compte Instagram de la star est tout simplement superbe. Ses fans adorent tous les clichés qu’elle propose et ils tombent sous le charme de son dernier maillot de bain. Car il est aussi élégant qu’elle et ne manquera pas de faire son effet sur les plages. Découvrez ce petit bijoux, et bien d’autres, que Karine Ferri porte à merveille.

Karine Ferri porte un maillot de bain qui fait l’unanimité

Karine Ferri sait faire plaisir à ses fans sur les réseaux sociaux. En effet, pendant ses vacances, l’animatrice prend une pause loin des caméras de la télévision. Mais cela ne l’empêche pas de prendre la pose devant ses propres caméras ou appareils photos. Car Karine Ferri sait pertinemment que ses abonnés raffolent de ses photos. Bien qu’ils apprécient évidement avoir de ses nouvelles, ils sont toujours curieux de connaître les références de ses vêtements, de ses bijoux ou encore de ses lunettes de soleil.

La dernière pièce en date que présente alors la belle Karine Ferri à ses fans est un maillot de bain splendide. En effet, il est sobre, élégant et très chic. C’est un maillot de bain en une pièce, de couleur noir et il a trois petits boutons argentés de chaque côté de son ventre. Cela n’est pas sans rappeler les vestes très habillées que portent par exemple les portiers des résidences de luxe. Les bretelles aux épaules sont larges et viennent accentuer le caractère sérieux mais chic de la pièce.

Le maillot de l’animatrice est validé par ses fans

Les fans de Karine Ferri sont rapidement sous le charme de cette publication. Elle est en date du 3 août dernier et ce sont déjà plus de 28 000 personnes qui l’adorent. En effet, comment résister à la prestance de Karine Ferri ? Elle arbore un large sourire et met rapidement tout le monde d’accord. Ses fans sont conquis par la tenue que présente l’animatrice. De plus, ils ont, grâce à la star, toutes les informations utiles pour se procurer le même maillot de bain. Cependant, cela n’empêchera pas d’autres de ses abonnés de lui demander où elle a pu s’acheter les merveilleux bijoux qu’elle porte. Karine Ferri ne manquera pas de répondre dans la section commentaire. Encore une fois, les abonnés du compte Instagram de l’épouse de Yoann Gourcuff font de cette publication un événement sur les réseaux sociaux.

Un autre des maillots de bain favoris de Karine Ferri

Et oui, ce sont des buzz assez réguliers qui rythment les publications de Karine Ferri sur son compte Instagram. Elle ne manque pas de séduire ses fans en proposant des robes de la collection Les Petites Bombes, une marque dont elle est l’ambassadrice et l’égérie. D’autant plus maintenant qu’elle est en vacances dans le Sud de la France avec son “carré d’as”.

Des références que ses fans et ses proches apprécient

En effet, Karine Ferri est mariée et a deux enfants. Ils sont quatre dans cette merveilleuse petite famille. De quoi lui faire penser à un carré aux cartes et les as sont les plus fortes de toutes. Ainsi, elle aime faire des métaphores de ce genre. Lorsqu’elle est dans son Sud chéri, elle indique sur ses publications qu’elle sse trouve tout simplement au paradis. Et lorsqu’elle est en compagnie de ses enfants et de l’homme de sa vie, Carine Ferri sort le “carré d’as”.

Karine Ferri est bien plus qu’une célébrité de télévision aux yeux de ses fans

Karine Ferri n’est donc pas seulement une jolie femme, une célébrité que ses fans aiment suivre. Non seulement elle leur inspire des looks ultra tendance mais ils sont également friands d’avoir de ses nouvelles. La vie personnelle de l’animatrice est évidement passionnante pour ses fans. Savoir qu’elle a trouvé dans sa vie un équilibre parfait qui lui permet de s’épanouir est très important pour eux. En effet, lorsqu’elle se fait connaitre du grand publique, Karine Ferri n’a pas eu la vie facile.

Elle participera à une émission dans laquelle elle sera finaliste sans remporter la victoire. Puis elle se mettra en couple avec un jeune chanteur prometteur. Mais Grégory Lemarchal décédera des suites de la mucoviscidose. Depuis, elle ne cessera de se battre pour accompagner les malades, leurs familles et appeler aux dons pour que la recherche avance sur ce terrain.

Du partage sincère sur les réseaux sociaux

Les fans de Karine Ferri l’ont alors dans leurs cœurs bien avant qu’elle devienne une animatrice de télévision ou de radio si reconnue. Ils connaissent ses peines et ses combats et ne peuvent qu’apprécier la voir sourire et vivre heureuse. Les photos de ses vacances font alors sensation sur Instagram. Avec sas famille et entourée de la nature qu’elle aime tant, dont la grande bleue, Karine Ferri rayonne. Et ce que ses abonnés adorent avec elle, c’est que lorsqu’elle rayonne ainsi elle envoie de la chaleur jusque chez eux. Qu’importe la grisaille ou le manque de temps libre, Karine Ferri fera partager à ses abonnés la chaleur et la lumière du soleil du Sud.