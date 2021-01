Karine Ferri met ses abonnés à genoux avec ses looks splendides

Karine Ferri termine l’année 2020 en beauté. Et c’est le cas de le dire car elle propose des publications sublimes à ses fans. Des partages Instagram dans lesquels l’animatrice porte des tenues absolument renversantes. LDPeople vous invite ici à les contempler si vous n’en avez pas encore eu l’occasion. Ou même à les revoir, cela ne fait pas de mal. En effet, Karine Ferri et ses superbes looks valent le détour. En imprimé léopard, robe courte ou haut transparent, la belle fait tourner toutes les têtes. Ses fidèles abonnés ont fait de ces publications des incontournables de son compte Instagram. 2021 n’a qu’à bien se tenir !

Karine Ferri est prête à affronter la nouvelle année

Karine Ferri se prépare à entrer dans la nouvelle année avec panache. Et de la même manière, elle en profite pour dire au revoir à 2020. En espérant, comme beaucoup, que la nouvelle année soir plus clémente. En effet, 2020 aura été une année extrêmement particulière. Pandémie, confinements, arrêt économique, plus de regroupements sociaux, bref, une épreuve plus ou moins violentes pour toute la population. Proche de ses abonnés, l’animatrice ne sait que trop que les espoirs de ses fans sont concentrés sur cette nouvelle année. Aussi, Karine Ferri les accompagne avec ce qu’ils aiment le plus sur son compte Instagram. De nouveaux looks tendances et abordables qu’ils peuvent autant apprécier admirer que s’en inspirer.

La superbe animatrice a commencé par éblouir sa communauté de followers avec une tenue “animale”. Pantalon moulant aux imprimés léopard, chemisier noir légèrement transparent et un manteau de fausse fourrure. Le tout agrémenté de son regard perçant. Personne ne peut rester indifférent à un tel charisme. Sa panoplie de looks de fin d’année, LDPeople vous les présente avec joie. Car il est indéniable qu’ils ont marqué les esprits de ses abonnés sur Instagram.

Des images qui montrent la belle plus élégante que jamais

Ensuite, Karine Ferri prend la pose en tournant le dos à 2020 dans une petite robe ajustée aux imprimés ethnique toute en nuance de gris. Évidemment, il s’agit d’une tenue de la marque Les Petites Bombes dont elle est l’égérie. De face ou de dos, Karine Ferri fait l’unanimité ! Il suffit de lire quelques commentaires pour s’en rendre compte. L’épouse de Yoann Gourcuff est tout simplement sublime.

Et enfin, elle souhaite une excellente nouvelle année en avance à ses fans dans une tenus sublime. Une robe noire cintrée, effet portefeuille, qu’elle porte avec une paire de cuissarde recouverte de velours. Dans cette dernière image, les mots de Karine Ferri sont tendres mais son regard est ravageur. Quoi que lui réserve 2021, l’animatrice est prête à en découdre. De quoi donner à ses abonnés du courage et de la determination pour faire face aux imprévus. Car il faut bien admettre que 2020 nous réservait son lot de surprises, et pas des plus agréables.