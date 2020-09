Karine Ferri montre le tatouage sublime qu’elle a réalisé en souvenir de Grégory Lemarchal

Actuellement, Karine Ferri est une femme comblée. Elle file le parfait amour avec l’ex-footballeur du Milan AC Yoann Gourcuff. Mais, la belle brune n’a pas oublié son ancien amour, le chanteur Grégory Lemarchal. Elle a été jusqu’à réaliser un tatouage en sa mémoire.

C’est un amour qui a fortement marqué Karine Ferri. L’idylle qu’elle a vécu avec Grégory Lemarchal était assez passionnelle. En 2007, le chanteur est mort à cause d’une d’une mucoviscidose. A ce moment-là, le vainqueur du télé crochet de la Star Academy saison 4, vivait avec Karine Ferri. Durant deux années, le couple a vécu une belle histoire. Cette histoire a été évoquée dans le téléfilm diffusé le lundi 7 septembre sur TF1. Le film « Pourquoi je vis » raconte le parcours du chanteur. Ce long métrage a profondément touché les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se sont multipliés, saluant la qualité de ce film.

Un tatouage en mémoire de Grégory Lemarchal

Les admirateurs de Karine Ferri ne sont pas forcément au courant que Karine Ferri conserve les marques de cet amour avec Grégory Lemarchal. Ainsi, la présentatrice arbore sur son avant-bras les lettres G.K., qui signifient « Gregory et Karine ». Désormais, la trentenaire a épousé le sportif Yoann Gourcuff. Elle est maintenant une mère de famille comblée de deux enfants (Claudia âgée de 2 ans et Maël, âgée de 4 ans). Karine Ferri a gardé une relation très étroite avec les parents de Grégory Lemarchal. La jeune femme est extrêmement investie dans l’association qui a le même nom que le chanteur et combat cette terrible maladie qu’est la mucoviscidose. A noter qu’en parallèle à la diffusion du film dans lequel elle n’a pas voulu apparaître, elle a lancé un appel aux dons pour cette association. Elle a diffusé un message très émouvant en mémoire de Grégory.

En mémoire de Grégory Lemarchal

Karine Ferri a posté sur les réseaux sociaux, l’affiche du téléfilm et indiqué le massage suivant : “Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même « mal » que toi. Pour ton grand talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous pour toujours. Rendez-vous le 7 septembre à 21h05 sur TF1. Félicitations à Michael Lumière pour ce rôle incroyable. Bravo à toute l’équipe qui a participé au film. N’hésitez pas à soutenir l’association Grégory Lemarchal. Ce message a été likée des dizaines de milliers de fois. Indéniablement, le chanteur Grégory Lemarchal a laissé une empreinte. Lors de son passage dans l’émission Star Academy, il a touché beaucoup de télépspectateurs et ce fut le cas une fois de plus avec ce téléfilm qui cultive sa mémoire. Les parents de Grégory Lemarchal ont également dû être très touché par ce film dans lequel Nikos Aliagas figurait au casting. Les audiences ont été très bonnes.