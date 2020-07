Karine Ferri partage une photo superbe « décolleté plongeant » pour remercier ses fans de leurs vœux d’anniversaire

Karine Ferri n’oublie jamais de remercier ses fans sur Instagram. La belle animatrice de télévision fêtait ses 38 ans le 25 avril dernier. En plein confinement, elle n’aura pas fait l’impasse sur le partage d’une photo sublime. Les fans de Karine Ferri la découvre alors dans une tenue qui va les faire rêver. Elle porte un maillot de bain une pièce, rayé de bleu marine sur du blanc. Et surtout, l’ouverture du col de son maillot de bain laisse apparaître une vue plongeante dont ses fans raffolent.

Karine Ferri ne perd rien de ses charmes en prenant de l’âge

Karine Ferri s’est montrée très présente pour ses abonnés pendant la période de confinement. Une période difficile pour tout le monde, durant laquelle il fallait tenter de relativiser. En effet, se savoir enfermé n’était pas idéal. De plus, il fallait réussir à gérer angoisses et peurs dans une situation inédite. Nous n’avions que peu de visibilité sur la suite mais certaines célébrités, comme Karine Ferri, faisaient alors de leurs mieux pour tenter d’apaiser les craintes. L’animatrice espérait que ses fans puissent comprendre que l’essentiel était d’avoir la santé et de profiter de ce temps pour le faire sien.

C’est en tout cas ce pourquoi elle a opté de son côté. Enfermée avec son mari, Yoann Gourcuff, et ses deux enfants, Karine Ferri a pu se recentrer sur son noyau familial le plus proche. Cependant, elle sait aussi que certains de ses fans traversaient des moments très difficiles. Car la crise sanitaire et la période de confinement aura coûté la vie de nombreux Français mais également les emplois de beaucoup d’autres.

Les fans de Karine sont charmés

La belle animatrice de télévision aura toujours une pensée émue pour ses fans. Et eux n’hésiteront pas à raconter tout ce qui leurs arrivent à leur star favorite. Karine Ferri se montrera toujours attentive et bienveillante. De telle sorte que c’est tout naturellement que ses fans lui souhaitent un très heureux anniversaire. Confinement ou non, elle pourra souffler ses bougies et profiter pleinement de cette journée. En effet, elle fera la remarque que les émotions sont amplifiées dans cette période si spéciale. Et pour son état d’esprit qui positive, ce n’est pas pour lui déplaire. Karine Ferri passe finalement un excellent anniversaire malgré la période sombre qui entoure cette date. Elle parvient à se couper de l’angoisse de l’extérieur pour se concentrer sur elle et sa famille et à profiter de sa journée.

Et la belle n’oublie donc pas de remercier ses fans pour leurs nombreux messages. Elle poste ainsi une photo qui va la mettre très en valeur et que ses fans vont tout simplement adorer. Le tout est assorti d’un petit message tendre à leur attention. De quoi littéralement les faire fondre. Karine Ferri et ses abonnés ont une relation forte et solide qui ne semble pas prendre de rides. Elle est consciente de la chance qu’elle a de les avoir dans sa vie et n’oublie pas non plus depuis combien de temps elle peut compter sur eux. Ainsi, Karine Ferri leur fait savoir que cette relation est réciproque et sincère. Et surtout, qu’elle a encore de très belles années devant elle.