Karine Ferri prouve son amour à Yoann Gourcuff et ça va radicalement changer sa vie! Découvrez comment!

Karine Ferri partage sa vie avec le footballeur Yoann Gourcuff depuis neuf ans maintenant. En cette fin d’année, la présentatrice de My Million sur TF1 a réservé une très belle surprise à son chéri. Certains téléspectateurs l’ont peut-être déjà remarqué. Si ce n’est pas le cas, n’attendez plus et découvrez la grande décision de la belle brune.

C’est le magazine Télé-Loisirs qui est à l’origine de ce scoop! Tous les soirs, Karine Ferri présente sur TF1 My Million. Et côté coeur, la jolie brune est une femme épanouie. Car elle est éperdument amoureuse du footballeur Yoann Gourcuff avec qui elle vit depuis neuf ans déjà. Aujourd’hui, le couple élève deux adorables bouts de chou, Maël, 4 ans, et Claudia, 2 ans. Au sein de la rédaction de LDpeople, on craque absolument pour les minois de ces craquantes petites filles. Maman comblée, Karine Ferri mène également une brillante carrière à la télévision depuis 2004.

“Dans la vie de tous les jours, je suis Madame Gourcuff.”

Le public l’a en effet découverte dans la deuxième saison du Bachelor. Très vite, l’ex de Grégory Lemarchal a tapé dans l’œil des producteurs de TF1. La belle brune s’est ainsi vu aux manettes d’émissions aussi variées que Baby Boom, The Voice ou encore Danse avec les Stars… Au fil des années, les téléspectateurs se sont véritablement attachés à sa personnalité.

View this post on Instagram A post shared by Karine Ferri (@karineferri)

Aujourd’hui, la présentatrice de 36 ans a décidé de passer un cap avec l’amour de sa vie. “J’ai toujours séparé le professionnel du privé. Quand je travaille, je m’appelle Karine Ferri, et dans la vie de tous les jours, je suis Madame Gourcuff“, avait-elle en effet expliqué en octobre 2019 aux journalistes de Télé-Loisirs. Et désormais, tout ça, c’est du passé !

Par amour pour le père de ses enfants

Car dès la fin de l’année, la maman de Mäle et de Claudia souhaite se faire appeler Karine Ferri Gourcuff. “On lui a proposé vendredi avant le tournage et elle a trouvé ça chouette“, a ainsi confirmé l’un de ses proches à Télé-Loisirs. D’après les journalistes du magazine, c’est par amour pour le père de ses enfants qu’elle aurait avant tout pris cette décision.

View this post on Instagram A post shared by Karine Ferri (@karineferri)

L’acolyte de Camille Combal aurait déjà en tête d’utiliser ce nouveau patronyme pour les festivités du réveillon du 31 décembre. Cette année, elle animera l’événement du Grand Bêtisier sur TF1 en compagnie de Christophe Beaugrand. Au programme, les deux compères du PAF comptent revenir sur les plus drôles moments de cette année pourtant assez particulière. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte de voir ça ! Ils inviteront même Patrick Sébastien qui d’habitude officiait sur France 2. Mais après 23 ans de bons et loyaux services, le service public l’a semble-t-il remercié. Un autre changement, dans un tout autre registre !