Karine Ferri: révélation de sa sublime déclaration à Grégory Lemarchal : “La beauté de ton âme”

13 ans déjà, que Grégory Lemarchal nous quittait emporté par une terrible maladie. Cette rentrée de septembre sera l’occasion de plusieurs hommages qui vont être rendus au jeune chanteur trop tôt disparu. L’occasion également pour Karine Ferri, la célèbre présentatrice de faire une très jolie déclaration à celui dont elle a partagé la vie alors qu’elle était encore très jeune. Âgée aujourd’hui de 38 ans, l’animatrice a eu de très jolis mots envers son ancien compagnon qu’elle avait rencontré après sa mémorable victoire dans la saison 4 de la Star Academy. ” Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même mal que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous a jamais “ était le joli message, que l’actuelle épouse de l’ancien footballeur Yoann Gourcuff envoyait à son ancien compagnon décédé la suite de sa mucoviscidose.

Une jolie pensée pour celui dont on va célébrer la mémoire, notamment avec la diffusion, le 7 septembre prochain, d’un biopic consacré au chanteur à la voix d’ange qui a réussi enchanté le public dès sa première prestation dans le célèbre show sur TF1. Aujourd’hui, la première chaîne de télévision française va donc mettre à l’écran un film qui retrace la vie et le parcours de Grégory Lemarchal. C’est Mickaël lumière qui reprend le rôle de Grégory, quant à Karine Ferri, c’est l’actrice Candice Dufau qui a pris ses traits. Intitulé Pourquoi je vis en référence à la chanson de Daniel Balavoine, ce biopic s’apprête donc à être diffusé dans quelques jours à 21 h sur TF1. Un casting impressionnant pour un téléfilm très attendu par les fans du chanteur qui vont pouvoir retrouver dans cette œuvre, tout le parcours du talentueux artiste, mais aussi l’histoire de sa vie de famille et sa passion amoureuse avec Karine Ferri.

Le père et la mère de Grégory seront respectivement interprétés par Arnaud Ducret de Parents, mode d’emploi ou encore Prof, et Odile Vuillemin à l’affiche de Profilage. Réalisé par Laurent Tuel, ce long-métrage, produit pour la télévision sera l’occasion pour les fans du jeune chanteur de retrouver le parcours de l’artiste qui aura réussi à marquer les esprits des téléspectateurs grâce à ses prestations très remarquées dans la Star Academy. Décédé le 30 avril 2007 à Suresnes, le petit prodige s’était révélé notamment grâce au mémorable duo avec Radia et Sofiane sur le premier prime de l’émission à succès de TF1. C’est en septembre 2004, que Grégory Lemarchal avait rejoint à la quatrième saison de la Star Academy parmi 18 candidats qui allaient tenter de décrocher la victoire. Son interprétation de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine avait fait découvrir aux téléspectateurs, un jeune homme avec une voix et une présence hors du commun.

On se rappelle également des émouvants duos qu’il a pu réaliser avec certaines des plus grandes stars de la chanson. Patrick Bruel, Hélène Ségara, Serge Lama, Michel Sardou, Patricia Kaas ou encore Laura Pausini se souviennent d’un artiste complet qui, malgré son jeune âge, faisait preuve d’une aisance qui avait marqué ces vedettes à la longue carrière. Devenu en quelques semaines le véritable chouchou du public, le 22 décembre 2004 Grégory Lemarchal remportait la victoire dans la Star Academy Saison 4, après avoir été élu a plus de 80 % par les téléspectateurs comme le grand vainqueur.

Un autre hommage en plus du biopic qui le concerne, sera également rendu au jeune homme dans quelques semaines. En effet, plusieurs de ses anciens compagnons de route qui étaient présents avec lui dans le château de la Star Academy, ont pris la décision de créer un album en souvenir de leur ami disparu. Sur ce travail collégial, on pourra notamment retrouver les voies de Mathieu Johann, Lucie Bernardoni, Karima Charni, Sofiane, Francesca Antoniotti, Hoda, John, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia et Enrique. Tous les bénéfices engendrés par les ventes de ce disque, seront intégralement reversés à l’association Grégory Lemarchal, qui a pour objectif de collecter des fonds afin de combattre la mucoviscidose qui avait emporté leur copain de l’époque.

Un joli projet, qui permettra donc de revenir également sur l’existence trop court, d’un artiste qui aura marqué son temps. Mathieu Johann, demi-finaliste de la Star Ac et producteur de cet album intitulé Restons amis, se confiait dans le magazine 20 minutes sur l’histoire de cette aventure “ On était hyper heureux de se réunir. On n’a jamais revécu 4 jours, 3 pour l’enregistrement de l’album, un pour la vidéo, ensemble. Ce n’était plus arrivé depuis cette époque. Pendant le tournage du clip, on a beaucoup ri, mais on a aussi beaucoup pleuré. Ce n’est pas du cinéma. Tout le monde sait ce que c’est d’avoir perdu un pote “.

Quant à Karine Ferri, qui aujourd’hui vit une véritable histoire d’amour avec Yoann Gourcuff, elle se souvient également de jolis moments passés avec Grégory Lemarchal. Elle est d’ailleurs restée en contact avec les parents de son ancien amour, afin de les aider dans leur lutte contre la mucoviscidose. La présentatrice n’aura pas oublié, malgré les années les jolis moments qu’elle aura connus aux côtés de son ancien petit ami même si elle se rappelle également de la tristesse et de l’immense chagrin que fut la disparition de Grégory Lemarchal. Du côté des parents de l’artiste, tous deux se montrent satisfait du projet de biopic qui va bientôt voir le jour, et s’inscrit parfaitement dans la manière dont ils souhaitent que l’on rende hommage à leur fils et que l’on se souvienne de lui. Le père et la mère de Grégory ont pu suivre pas à pas la création de ce film, et ont même assisté à plusieurs tournages. Ils se disent aujourd’hui heureux que cette réalisation se soit faite dans le respect, et permettra de reparler de l’association Grégory Lemarchal qui a toujours besoin de fonds et d’aide afin de soutenir ceux, qui comme leur fils, souffrent de la mucoviscidose.

Ce sera donc le 7 septembre 2020 à 21 h sur TF1, que les fans de l’artiste pourront découvrir ce téléfilm produit en collaboration par Telfrance, DMLS TV et TF1 Production. Un film qui devrait rencontrer un immense succès au vu de l’attachement que les téléspectateurs ont encore pour l’artiste Grégory Lemarchal qui, en quelques années, aura laissé une trace indélébile dans l’histoire de la chanson.