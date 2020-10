Karine Ferri révélation incroyable du papa de son mari, le footballeur Yoann Gourcuff sur leur vie de famille

Karine Ferri est une animatrice de télévision très appréciée du public. Officiant sur TF1, elle se retrouve sur le plateau des émissions les plus populaires. Mais cette fois-ci c’est à son mari de briller à la télévision. Ou plus précisément, au père de son mari. En effet, Christian Gourcuff, le beau-père de Karine Ferri, était invité le 19 octobre dernier dans l’émission Top of the foot sur RMC. Il a fait deux annonces que nous retiendrons. L’une sur la carrière de son fils et l’autre qui concerne sa vie de famille. Tous les détails dans la suite de l’article.

Karine Ferri et Yoann Gourcuff filent le parfait amour

Karine Ferri rencontre Yoann Gourcuff en 2011. Ils se fréquentent pendant des années avant de parler publiquement de leur relation. En effet, c’est en 2015 qu’elle affirme enfin dans les médias être amoureuse. L’année suivante, Karine Ferri accouche de son premier enfant. Un petit garçon prénommé Maël. En 2017, les tourtereaux se pacsent et en 2018, c’est au tour de Claudia de venir agrandir la famille. Enfin, Karine Ferri et Yoann Gourcuff se marient en 2019. Et c’est cette même année que le footballeur de 34 ans annonce qu’il met fin à sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram ❤️.. forever and ever . My love. #8juin2019❤️💍💒 . Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 8 Juin 2020 à 1 :29 PDT

Le papa de Yoann Gourcuff fait des confessions sur la vie privée de son fils

Pour le père de Yoann Gourcuff, invité dans Top of the foot, ce n’est pas une surprise. En effet, il connaît bien son fils et comprend que son avenir sur le terrain est compromis. De plus, il sait aussi que sa vie de famille est aujourd’hui sa priorité. Toujours aussi proactif et sportif, le mari de Karine Ferri passerait tout de même le plus clair de son temps auprès de Maël et de Claudia. De quoi certainement soulager l’animatrice qui travaille beaucoup. Entre les différentes émissions qu’elle présente ou co-anime et son travail en tant qu’égérie d’une marque de vêtements (Les petites bombes), Karine Ferri n’a effectivement pas beaucoup de temps à accorder aux siens. Pourtant, elle n’a de cesse de dire que la famille est tout ce qui compte pour elle.

Voir cette publication sur Instagram #familytime #holidays #carredas #YMCK #myall #myeverything 🙏🏻❤️…. Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 20 Févr. 2020 à 9 :42 PST

Tous les quatre ils forment ce que Karine Ferri appelle affectueusement son carré d’as. Le temps passé en famille est précieux. Autant pour Karine Ferri que pour Yoann Gourcuff. Heureusement d’ailleurs que les tourtereaux sont sur la même longueur d’ondes à ce niveau-là. Pour la père de l’ancien footballeur, son fils est épanoui et heureux grâce à son épouse et à leurs enfants. De plus, cela ne l’empêche pas de rester en pleine forme et de continuer à faire du sport tous les jours. Après tout, s’occuper d’enfants en bas âge peut aussi s’avérer être un sport de haut niveau. Il faudra donc compter aussi sur ce paramètre pour calculer les heures d’entraînement du mari de Karine Ferri.