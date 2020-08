Karine Ferri: sa beauté avec ce décolleté incroyable fait des ravages chez les internautes

Karine Ferri fait l’unanimité dans ses tenues estivales. Des robes d’été en passant par les maillots de bain, la belle brune est irrésistible. Ses fans n’ont de cesse de la complimenter à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Nous allons vous montrer les dernières en dates et vous ne pourrez qu’être éboulis par le charisme naturel de Karine Ferri. Tout lui va et chacune de ses tenues fait sensation auprès de sa communauté de fans. Dans ses robes d’été, elle met tout le monde d’accord.

Karine Ferri s’assure une carrière sur plusieurs tableaux

Karine Ferri est une présentatrice incontournable à al télévision. Elle fait partie des animatrices phares de la télévision mais elle est également connu grâce à sa carrière en radio. Néanmoins, les fans de Karine Ferri préféreront la voir et l’entendre plutôt que de seulement l’entendre. En effet, la belle Karine Ferri peut se vanter d’avoir un physique plus qu’agréable. Elle aura même fait carrière en tant que mannequin dans sa prime jeunesse. Aujourd’hui, elle retrouve ses premiers amours en devenant l’égérie de la marque de prêt-à-porter Les Petites Bombes. Karine Ferri partage donc plus régulièrement des photos d’elle dans des tenues superbes qu’à l’accoutumée. Et ce sont pas ses fans qui vont s’en plaindre, bien au contraire.

Car les fans de Karine Ferri admire sa personnalité et ses engagements. Ils ont appris à apprécier les nombreuses qualités de la jeune femme avant d’en faire une idole pour ses charmes. En effet, Karine Ferri était connue pour être la compagne de Grégory Lemarchal. Il était un chanteur à la voix d’or. Le vainqueur de la saison de la Star Academy de 2004. Mais leur idylle ne fut que de courte durée. Car Grégory Lemarchal a été terrassé par la maladie. Emporté par la mucoviscidose, il laisse dernière lui des fans éplorés, sa compagne détruite et sa famille anéantie.

Mais c’était sans compter sur le tempérament combatif dont il faisait preuve. Car ce tempérament va continuer d’accompagner ses proches encore aujourd’hui. Ainsi, Karine Ferri continue de participer activement à l’association du nom de son défunt compagnon. Une association qui vient en aide aux personnes atteintes de la mucoviscidose et qui accompagne également les proches de ces personnes. Elle existe aussi pour faire connaitre la maladie de tous et récolter des fonds pour la recherche.

Une personnalité passionnante et un physique parfait

Karine Ferri ne baissera jamais les bras car elle souhaite honorer la mémoire du chanteur. Aujourd’hui, elle est mariée avec Yohan Gourcuff. Un footballeur professionnel avec qui elle a deux enfants, Maël et Claudia. Claudia vient d’ailleurs tout juste de fêter ses deux ans. Karine Ferri n’aura alors pas manqué de partager sa joie avec ses fans sur Instagram. Et la robe qu’elle porte pour l’anniversaire de sa fille est tout simplement sublime. Les fans de la présentatrice sont sous le charme.

Voir cette publication sur Instagram • 🎂🍬🍭🎀💝👧🏻👨‍👩‍👧‍👦🦄. #birthdayparty . Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 30 Juil. 2020 à 11 :50 PDT

Karine Ferri rayonne de beauté

Encore une tenue dans laquelle Karine Ferri rayonne. Mais il faut bien admettre qu’il serait difficile de trouve rune tenue qui ne la mettrait pas en valeur. En effet, son sourire, sa posture et ses formes généreuses ne peuvent que fasciner son audience. Karine Ferri est effectivement une ambassadrice idéale pour les marques de mode. Les Petites Bombes peuvent être fière d’avoir un tel modèle pour ses vêtements. Les robes que porte Karine Ferri sont toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Avant cette photo de l’anniversaire de sa fille Claudia, elle partageait une photo dans laquelle elle prenait la pose devant la mer. Cette tenue est elle aussi une robe longue mais elles n’ont pas grand chose à voir l’une avec l’autre. Pourtant, le charme de Karine Ferri opère encore.

Toutes les photos de la jeune maman font l’unanimité sur les réseaux sociaux. Avec sa silhouette impeccable elle peut porter toute sorte de tenues qui saura la mettre en valeur. les fans de Karine Ferri la connaissent et ne doutent pas de ses charmes. Pourtant, ils sont toujours ébahis de la découvrir dans de nouvelles tenues. En effet, pas une publication de Karine Ferri ne passe à la trappe. Elle est capable de ravir ses abonnés avec une simple photo. Ce sont des centaines de compliments qui se comptent largement sous les publications Instagram de Karine Ferri. Mais en maillot de bain également elle fait sensation.

Ses vacances font parties des photos favorites de ses fans

La communauté de fans de Karine se réjouit d’avoir de ses nouvelles si souvent sur Instagram. En effet, ce ne sont pas toutes les célébrités qui font autant d’efforts qu’elle pour rester proche de ses fans. Ils apprécient alors davantage les publication de la belle. En maillot ou en robe, elle peut porter différentes tenues estivales et toujours créer un engouement certain après de ses fans. Ils répondent toujours présents pour en prendre plein la vue. De plus, la cerise sur le gâteau pour eux c’est bel et bien de savoir ce qui occupe les journées de Karine Ferri. En train de fêter l’anniversaire de sa fille ou en vacances dans le Sud de la France, l’animatrice ne les oublie pas. De quoi encore renforcer le lien qui les unit et s’assurer de futurs buzz pour les prochaines publications.

Que dites-vous des tenues de Karine Ferri ? L’unanimité va-t-elle perdurer ? Rien n’est moins sur car la présentatrice reste éblouissante sur chacune de ses photos. En robe estivale ou en maillot de bain, Karine Ferri peut se vanter que l’été lui va à merveille. Et se ne sont pas ses fans qui diront le contraire !