Karine Ferri s'affiche sans vêtements : elle hypnotise ses fans et la toile !

Originaire du Sud de la France, c’est vers cette destination que Karine Ferri s’est tournée pour prendre des vacances en famille sous le chaud soleil de la Côte d’Azur. Accompagnée de son mari, l’ex-footballeur Yoann Gourcuff, et de ses 2 enfants, la célèbre animatrice profite de quelques jours de repos accompagnée des siens.

Une détente mise à profit pour se prélasser, sous le soleil, sur les magnifiques plages de la Côte d’Azur. Très proche de sa communauté, Karine Ferri partage avec ses nombreux followers une photo sur laquelle elle apparaît tout à fait resplendissante dans un maillot de bain qui lui va véritablement à ravir. Si depuis quelques mois, elle est devenue l’égérie officielle de la marque Les Petites Bombes, une marque de prêt-à-porter française qui a su faire sa renommée, c’est aujourd’hui dans un superbe maillot, une pièce de couleur noire et d’inspiration année 50, que Karine Ferri se dévoile. Une très belle pièce issue de la collection Orza Luxury Swimwear Paris.

Ver esta publicación en Instagram Aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur 🥰 Una publicación compartida de @ stelferrienne el 8 Ago, 2020 a las 2:29 PDT

Resplendissante dans cette nouvelle création de la maison Orza, elle se disait même au paradis dans sa publication de ce samedi 8 août. Ses followers ont évidemment immédiatement réagi en publiant de nombreux messages élogieux : ” Très joli maillot de bain, classe, il te va bien Karine “, ” Élégance et raffinement “, ” Comment crever l’image, trop belle “,” Et bien que dire. Tu es une femme resplendissante, la beauté à l’état pur. Gros bisous à toi Karine ” pouvait-on notamment lire sur son compte Instagram.

Karine Ferry s’était affichée également sur son compte Instagram dans un autre maillot de bain, crée par une amie qui n’est autre que Jessica Lemarie Pirès, l’épouse de l’ancien footballeur Robert Pirès. Lors de la diffusion de cette photo, Karine Ferri semblait très heureuse de soutenir sa copine et véritablement apprécier de se sentir très à l’aise dans cette tenue de bain hyper tendance ” Trop contente de porter un maillot de la collection de ma copine Jessica “. L’animatrice avait également vanté les mérites de cette marque grâce au côté éco-responsable de cette création en précisant que les maillots étaient réalisés dans un tissu recyclé.

Et il est vrai que la jeune femme paraît réellement aux anges et semble profiter pleinement de cette période de vacances. Il faut bien avouer que Karine Ferri mène réellement une vie à 100 à l’heure le reste de l’année. Et ce même depuis plusieurs années, puisque depuis qu’elle a été découverte comme première dauphine de Miss World France en 2000, elle est, en effet, devenue une égérie de marque de prêt-à-porter, présentatrice de télévision, animatrice radio et une véritable influenceuse. Depuis mars 2019, les téléspectateurs peuvent la retrouver aussi chaque dimanche à 16 h sur le plateau des Docs du week-end. Une présentation qu’elle partage à tour de rôle avec la présentatrice météo et ancienne Miss Belgique, Tatiana Silva.

Du côté familial et amoureux, tout semble aussi pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la jeune femme. Alors qu’en 2011, elle faisait la rencontre du joueur de football Yoann Gourcuff, les amoureux s’étaient mariés le 8 juin 2019, et ont eu le grand bonheur d’avoir deux enfants, un petit Maël âgé de 4 ans, et une petite fille prénommée Claudia née le 16 juillet 2018. Un grand tournant pour la star de la télévision, mais aussi pour son mari qui lui, devait penser à sa reconversion sportive après des années passées au plus haut niveau du football mondial. Il semblerait même que ce soit le jour de ses noces, que l’ancien footballeur ait trouvé ce qu’il voulait réellement faire de sa vie après son passé de sportif de haut niveau. Il avait pris la décision de se reconvertir dans l’immobilier pour tenter une nouvelle carrière professionnelle.

Karine Ferri, coanimatrice de Danse avec les stars et de The Voice, pour qui les occupations et les projets n’ont jamais manqué, semble néanmoins prendre énormément de temps pour s’occuper de ses réseaux sociaux et partager les meilleurs moments de sa vie avec sa communauté qui le lui rend bien.

De ses débuts dans les concours de Miss, à son passage dans l’émission de téléréalité Le Bachelor ou encore à Danse avec les stars en tant que participante, Karine Ferri a connu une véritable ascension fulgurante depuis le début des années 2000. Devenue également l’ambassadrice de plusieurs marques comme notamment Cosmia by Auchan, cette année, elle est devenue le visage de la marque de prêt-à-porter Les PetitesBombes. Une marque 100 % française, et plus particulièrement Marseillaise, créée en 1999, par un passionné de mode. Si à l’origine elle visait principalement les jeunes femmes, aujourd’hui l’offre s’est élargie aux adolescentes et aux femmes plus mûres, mais également aux enfants. Proposant une large gamme de vêtements, mais aussi d’accessoires comme des sacs ou des chaussures, l’entreprise originaire du sud de la France se réjouit de cette collaboration avec Karine Ferri qui semble parfaitement représenter l’esprit de la marque.

Que ce soit dans la mode, dans les affaires à la télévision ou à la radio, Karine Ferri est devenue une véritable star et compte près de 700 000 abonnés sur Instagram. Réseau sur lequel elle apparaît aussi bien dans d’élégantes tenues de soirée, dans des robes légères et colorées ou comme plus récemment, dans de jolis maillots de bain qui mettent parfaitement son corps et ses formes en valeur. La belle brune n’en finit pas de faire monter la température à chacune de ses publications et n’hésite pas à s’afficher au naturel pour le plus grand bonheur de ses followers. En jogging, en salopette kaki ou en petite robe blanche, tous ses clichés sont immédiatement plébiscités par ses fans.

C’est donc une vie donc bien remplie qu’elle partage avec joie avec sa communauté. Karine Ferri semble avoir tout pour être la femme la plus heureuse du monde, mais dans une interview récente accordée à TV Grandes chaînes, l’épouse de Yoann Gourcuff se confiait sur son envie de former une famille nombreuse. Le couple ne serait pas contre l’idée d’avoir encore quelques enfants : ” Nous sommes Méditerranéens avec des racines et des valeurs bien ancrées. Plus qu’une famille, nous pouvons parler d’un clan “. On verra donc bien si la jeune femme de 37 ans connaîtra bientôt une troisième grossesse pour son plus grand bonheur et celui de son mari. Mais en attendant, ses fans peuvent se réjouir de ses magnifiques clichés pris sous le soleil de la Côte d’Azur dans ses plus beaux maillots de bain.