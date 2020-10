Karine Ferri sans vêtements à la plage, fait monter la température, on adore !

Karine Ferri nous en a mis plein les yeux tout l’été. La célèbre animatrice a en effet su agrémenter son compte Instagram de photos sublimes. En robe de soirée ou dans des tenues de plages, une ou deux pièces, Karine Ferri était toujours resplendissante. Ses abonnés n’ont eu de cesse de la complimenter et de s’inspirer de ses looks. Pour ceux qui vont partir à l’autre bout du monde pour continuer de profiter des plages, c’est le moment de parcourir les plus belles images de Karine Ferri dans ses tenues estivales.

Karine Ferri a secoué la Toile tout l’été

Karine Ferri était tout simplement au “Paradis” cet été. C’est en effet ce qu’elle indiquait dans ses publications sur Instagram. Et le paradis de Karine Ferri c’est le Sud de la France. Entre sable et mer, l’animatrice prenait des bains de soleil tout en profitant d’agréables moments en famille. Mariée au footballeur Yoann Gourcuff et mère de deux enfants, Maël et Claudia, elle ne cachait pas à ses abonnés faire de sa famille en priorité. Elle se désigne d’ailleurs, avec sa famille comme son “carré d’as”. Mais les photos de Karine Ferri ont beau poser les cadres “famille” et “vacances”, elles n’en perdent pas leurs caractères fascinants.

En effet, découvrir des images de Karine Ferri dans ses tenues de plage à de quoi concentrer l’attention de ses fans. Sa ligne superbe, son sourire ravageur et ses ensembles magnifiques n’en finissaient pas de faire parler d’elle. Et comment faire autrement, l’animatrice est toujours aussi éblouissante que lors de ses années de mannequin. Egérie pour différentes marques de vêtements au fils des années, Karine Ferri est aujourd’hui celle de la marque Les petites b*mbes. Bien que les tenues de plages ne soient pas toutes de cette marque, les robes d’été de Karine Ferri le sont pour la majorité. Les abonnés de Karine Ferri ne se lassent donc pas de l’admirer. Autant pour en prendre plein la vue que pour s’inspirer de ses looks, l’animatrice concentre tous les regards à chacune de ses publications. Et il est vrai que cet été, c’était le cas plus que jamais.

Des photos fascinantes pour ses fans

Voir cette publication sur Instagram #happy #thatsall 😎🙌🏻 Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 19 Sept. 2020 à 8 :42 PDT

Karine Kerri fascine donc ses fans sur la Toile. Mais la fin de l’été va-t-elle signer la fin des photos sans trop de vêtements de l’animatrice? Rien n’est moins sûr. Car l’automne n’empêchera pas la belle Karine d’adopter des looks toujours aussi tendance. En effet, elle sera peut-être moins souvent sur la plage, mais cela ne saurait la contraindre à se couvrir de trop en en oubliant ses fans. Car Karine Ferri sait que ses abonnés adorent découvrir des photos d’elle dans de superbes tenues, souvent peu couvrantes. Alors, certes, les pulls de la marque Les petites b*mbes risquent d’être de la partie. Mais les mini-jupes et les jolis collants aussi. La fin de l’été n’est jamais une fatalité pour une belle femme comme elle. Et ses abonnés ne sauraient en douter !