Karine Ferri « sexy » comme jamais, fait frémir la toile dans une tenue courte sensationnelle

Karine Ferri est connue pour être une animatrice française de télévision. Mais il ne faut pas oublier que sa carrière débute en tant que mannequin. À 38 ans, Karine Ferri fait encore sensation lorsqu’elle prend la pose pour des photos sur son profil Instagram. En effet, elle ne manque pas de faire fondre ses fans lorsqu’elle opte pour des tenues courtes qui dévoilent son anatomie. Karine Ferri fait le buzz avec une photo d’elle dans un décolleté ravageur.

Karine Ferri dévoile à ses fans des photos qu’ils trouvent sensationnelles

La présentatrice de Danse avec les stars, Karine Ferri, fait monter la température de ses fans sur Instagram. La jeune femme décide de poser dans des tenues choisies avec un goût prononcé pour l’élégance. Mais les fans sont à l’affût du détail qui leur permettra d’en voir davantage. Et avec une des dernières publications de l’animatrice, ils sont satisfaits. La photo fait depuis beaucoup de bruits sur internet. Mais heureusement, Karine Ferri ne s’attarde pas sur ce genre de chose.

Karine est une épouse et une mère comblée

En effet, elle est plus heureuse que jamais. En effet, elle est en couple depuis 2011 avec Yoann Gourcuff. Le footballeur professionnel et l’animatrice coulent des jours heureux. Et pour multiplier leur bonheur, Karine Ferri annonce en novembre 2015 qu’ils attendent un enfant. Il s’agit d’un petit garçon prénommé Maël et qui naît le 6 avril 2016. Karine a beau être présente sur les réseaux sociaux, elle prend grand soin de ne pas trop exposer son couple ou sa vie de famille. Par la suite, Karine Ferri donne naissance à leur deuxième enfant. Et comble de bonheur, le couple a cette fois une petite fille. Le 16 juillet 2018 , elle donne naissance à Claudia. Karine Ferri se marie en toute discrétion avec le père de ses enfants le 8 juin 2019.

Karine Ferri raconte parfois un peu de sa vie privée dans les médias. Ainsi, elle accorde un entretien à Télé Star dans lequel elle parle de son confinement. Loin de créer des tensions dans son couple ou dans sa famille, Karine Ferri explique que cela leur a permis de se rapprocher.