Karine Ferri : son énorme bourde, elle dévoile son colossale salaire sur la toile!

Le 5 janvier dernier, l’animatrice Karine Ferri a allumé par erreur un live sur son compte Instagram. En pleine discussion, la présentatrice a évoqué le montant d’énorme contrat. Ldpeople vous dit tout sur cette grosse bourde.

Depuis 2012, la belle Karine Ferri est l’une des présentatrices incontournables de la Une. Récemment, la sublime jeune femme a été sous le feu des projecteurs en se plaçant dans la peau d’une araignée dans le programme « Mask Singer ». Une séquence déjà culte. Suite à ce passage, elle était tellement emballée d’avoir chanté sur scène, qu’elle aimerait bien prolonger l’expérience. Ainsi, elle réfléchit à se lancer dans la chanson. Au-delà de sa fonction de présentatrice vedette, la rayonnante Karine Ferri est également une femme heureuse, une mère aux anges et l’ambassadrice d’une petite enseigne de prêt-à-porter.

La vie de rêve de Karine Ferri

La vie de Karine Ferri est très riche. Elle n’arrête pas de la journée. Elle voyage beaucoup et fait de nombreux trajets entre la Bretagne et la capitale. La jeune femme partage la vie de l’ancien footballeur vedette Yoann Gourcuff. Pendant plusieurs années, son mari a joué pour les plus grands clubs comme Lyon ou Milan. Malheureusement, de vilaines blessures ont brisé sa carrière. Karine Ferri et Yoann Gourcuff ont fait l’acquisition d’une maison à deux pas de la mer. Le cadre de vie est idéal et le couple aime la qualité de l’environnement. On est loin du stress et du bruit de la capitale.

Karine Ferri commet une grosse bourde

Karine Ferri poste beaucoup sur sa page Instagram. Celle-ci a fait une erreur, très récemment. Le 5 janvier dernier, dans l’après-midi, la présentatrice a enclenché un live par mégarde sur son compte Instagram. Un millier de personnes ont pu assister à la scène. Ils n’ont pu voir qu’un écran noir. En revanche, le son était actif et l’on pouvait clairement entendre la voix de Karine Ferri. Ainsi, une part de ses abonnés a pu écouter sa discussion. « Elle veut prendre 15 % sur les trucs qu’elle ramène » balance Karine Ferri avant d’enchaîner : « 15 % sur les 140 000€ de contrat ! » Rapidement, ses fans se sont aperçus que Karine avait allumé ce direct sur Instagram par erreur. Quelque uns ont vite voulu mener des investigations concernant ce montant évoqué, qui pourrait être un possible salaire.

Les salaires à la télévision, un sujet tabou

Quoiqu’il en soit, la question des salaires à la télévision est souvent taboue. En effet, certains animateurs touchent des sommes très élevées et cela est parfois impudique vis-à-vis de beaucoup de personnes qui ont du mal à s’en sortir. Sur le plateau de Cyril Hanouna dans l’émission Touche Pas à mon poste, c’est un sujet qui revient très régulièrement. Récemment, c’est Benjamin Castaldi qui a évoqué le fait qu’il a touché beaucoup d’argent pendant une longue période mais aujourd’hui, il gagne beaucoup moins et ce n’est pas facile.