Karine Ferri sublime avec son top qui montre tout et son pantalon moulant !

Karine Ferri n’a de cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux et à la télévision. Elle s’affiche toujours dans des tenues élégantes et tendances qui font rêver ses fans. Pour le kiff de l’admirer ou pour s’inspirer de son style, toutes les raisons sont bonnes pour suivre son actualité. Karine Ferri fait encore une fois le buzz sur la toile grâce à des ensembles superbes et ce ne sont pas ses fans qui vont s’en plaindre !

Karine Ferri devient un mannequin sur Instagram le temps de quelques photos

La jeune femme de 37 ans est épanouie et cela se voit. Karine Ferri porte ce qui lui plaît et c’est à tout les coups un succès. Égérie pour Les Petites B, elle partage des photos d’elle dans des tenues magnifiques sur Instagram. Chacun de ses styles fait le buzz. Les fans sont toujours prêts à lui faire des compliments mérités et Karine Ferri continue de les faire rêver. En vacances dans le Sud de la France, elle prend également le temps de défendre la cause animale au détour de quelques photos. Car Karine Ferri ne se suffit pas de profite de ses acquis.

Femme d’un footballeur professionnel, Yoann Gourcuff, et mère de deux enfants, Karine Ferri continue de travailler comme animatrice télévisée et comme modèle. Elle profite de sa notoriété pour faire échos à des causes qui la touche et qui méritent de l’attention. Sur les réseaux sociaux, elle n’est pas non plus toujours axée sur le travail. En effet, elle sait également faire plaisir à ses fans en leur faisant partage un peu de sa vie privé. Par exemple, elle se réjouit de passer ses vacances dans son Sud natal et apprécie le fait que le temps y passe plus lentement.

Les tenues de la jeune femme apportent du rêve à ses fans

Mais ce sont surtout des photos de la jeune femme dans des tenues estivales qui vont attirer l’attention de ses fans. En effet, elle arbore des robes, des tuniques et d’autres ensembles idéals pour cet été. Avec Les Petites B comme partenaire, Karine Ferri réussit le pari de proposer des looks abordables et superbes à la fois. Mais, malgré sa silhouette de rêve, elle ne joue pas que les modèles. En effet, Karine Ferri participe activement à la création de la collection qu’elle représente.Car ce sont des tenues imaginées en collaboration avec Les Petites B que la jeune femme porte fièrement.

Des tenues originales créées en collaboration avec Karine Ferri

Les looks sont donc parfaits pour l’été mais ce ne sont pas des tenues que vous retrouverez dans toutes les boutiques. En effet, ce sont des tenues originales qui oscillent entre le chic et le bohème. Elles sont alors adaptées pour le quotidien comme pour les événements ou les soirées d’été. À vous de trouver les tenues qui vont vous faire craquer et de les assortir d’accessoires en accord avec votre style ou les étapes de vos journées. Pour une robe à la fois élégante et décontractée, voici le modèle « coup de cœur » de Karine Ferri elle-même.

La robe est longue mais son buste et le fait qu’elle remonte sur le devant vous permettra de faire la différence. Les motifs aussi sont sublimes et invitent au voyage. Les tons de la robe iront parfaitement avec un teint bronzé ou légèrement halé pour rester discrète tout en mettant en avant les formes de votre corps. Si vous avez la peau clair ou très foncée, elle sera encore plus incontournable. Car les tons vont ressortir à merveille !

Cintrée au niveau de la taille, la robe mettra la femme qui la porte en valeur. Karine Ferri la porte avec beaucoup d’aisance et son sourire sublime le tout. Enfin, cette robe pourra parfaitement se porter avec des sandales et un sac en osier dans la journée. Mais elle pourra tout aussi bien se porter avec une paire de talon et un sac à main de soirée pour vos virées nocturnes.

Le bonheur se lit sur le visage de la jeune femme

Ce n’est certainement pas pour rien que cette tenue est un coup de cœur pour Karine Ferri. Et ses fans ne manquent pas de la remercier de ce partage. Car les abonnés de la jeune femme peuvent allègrement s’inspirer de toutes les tenues qu’elle partage.

Si les fans de Karine Ferri la remercie, elle ne se fait pas prier pour partager ces sublimes clichés. Travailler avec Les Petites B lui permet de voyager et de porter des tenues exceptionnelles. Alors si ses fans sont heureux, c’est la cerise sur le gâteau pour la jeune femme. Encore une preuve que l’épanouissement peut venir de la sphère professionnelle.