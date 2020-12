Karine Ferri sublime et sexy avec sa mini robe et doudoune Wow!

Karine Ferri n’est pas seulement l’une des animatrices favorites des français. Elle est aussi l’égérie d’une marque de vêtements qui lui permet d’offrir des clichés renversants à ses fans. Sur son compte Instagram, la belle Karine Ferri prend la pose dans divers looks audacieux. L’un d’eux a particulièrement attiré l’attention des internautes. Il s’agit d’un cliché que vous retrouverez dans cet article que vous propose LDPeople. Une image de Karine Ferri pensive, portant une doudoune longue et une toute petite robe en dessous.

Karine Ferri se montre irrésistible dans un look douillet mais provocant

Karine Ferri est sublime, c’est un fait indéniable qui saute aux yeux de ses fans. Mais bien que cela semble impossible, elle l’est d’autant plus lorsqu’elle prend la pose dans des tenues qui savent la mettre en valeur. Celui dont nous allons vous parler ici, n’est pourtant pas l’un de ceux qui la dévoile le plus. En effet, parfois il faut savoir en cacher un peu pour accentuer le mystère. Et justement, c’est ce qu’il se passe dans cette photo de Karine Ferri qui fait le tour de la Toile. Elle porte une petite robe, visiblement très courte mais plutôt que de souligner ses formes et sa silhouette, elle ajoute une doudoune longue et épaisse à sa tenue. En revanche, la veste d’hiver de la belle est ouverte et laisse donc l’occasion à ses admirateurs de laisser libre cours à leurs imaginations.

Égérie pour Les petites bombes, elle pose sur le compte Instagram de la marque. Son regard pensif, accentué par un maquillage méticuleux qui fait ressortir ma profondeur de son regard est saisissant. Ses cheveux sont impeccables et certains remarqueront ses jambes splendides car elle pose avec un pied posé sur le mur sur lequel elle s’adosse. Les mains dans les poches, cela permet encore davantage de constater que sa veste est ouverte. Et dessous, une petite robe noire qui lui va à merveille ne passe pas inaperçue. Les fans de Karine Ferri sont subjugués, comme toujours, par sa beauté. Chez LDPeople, nous ne saurions trouver un défaut à la maman de Claudia et de Maël. Cette animatrice et ancienne mannequin sait parfaitement prendre la pose.

Une tenue qui lui vaut des tas de compliments

Aussi, en dehors du fait de proposer à ses fans de l’admirer dans différentes tenues, Karine Ferri est donc une source d’inspiration. Ses looks tendances permettent à ses abonnés de dénicher les bonnes idées pour espérer avoir autant d’élégance que la belle. Après tout, ce n’est pas parce que l’hiver approche qu’il est impossible de rester à son avantage. Les tenues que partage Karine Ferri sur son comte Instagram le prouvent. Même sous plusieurs couches de vêtements, elle reste à la pointe de la mode et tout simplement sublime. Pas de doutes, nombreux de ses abonnés vont craquer pour les ensembles disponibles chez Les petites bombes. Et pour les plus curieux d’entre vous, qui se demandent à quoi ressemble la robe de Karine Ferri sous sa doudoune, vous la retrouverez sur son compte Instagram personnel.