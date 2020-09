Karine Ferri “The Voice Kids”: en très petite tenue sur la toile, les internautes adorent !

Karine Ferri est une animatrice bien connue du grand public. Mais depuis la diffusion du biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis, la jeune femme est aussi connue pour avoir été sa compagne jusqu’à sa mort. De quoi bouleverser une bonne partie des fans de Karine Ferri qui ne connaissaient pas cette histoire. En effet, la belle animatrice est très suivie sur les réseaux sociaux grâce à son talent dans son métier, et aussi pour ses capacités à prendre la pose. Égérie de la marque Les Petites Bombes, il n’est pas rare que Karine Ferri fasse rêver ses abonnés dans des tenues sublimes. Une habitude qui lui colle à la peau et donc ses fans ne risquent pas de se plaindre.

Karine Ferri est une personne épatante

Karine Ferri est une jeune femme rayonnante. Aux débuts de sa carrière, avant d’être animatrice, Karine Ferri était mannequin. Voilà qui devrait nous faire comprendre comment une jeune femme peut avoir autant d’aisance devant les caméras et les objectifs des appareils photos. En effet, en 1999, Karine était élue Miss Hauts-de-Seine du comité Miss World France. Et la même année, elle était élue Première dauphine de la finale du même concours. Puis, par la suite, Karine Ferri se fait repérer à la télévision dans diverses émissions telles que Le Bachelor ou Danse avec les stars. Prise par le jeu des caméras, elle deviendra rapidement animatrice et se fera donc ainsi connaître d’un plus large public.

Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, Karine Ferri peut entretenir un lien particulier avec ses fans. En effet, elle va régulièrement partager des instants de sa vie avec eux. Des vacances, des moments en famille, ou des infos sur ses tenues. Car Karine Ferri partage toutes ses images, toujours apprêtée avec une élégance rare qui va sublimer sa beauté. Pas de doute, Karine Ferri sait choisir des tenues fantastiques pour ses clichés. Et surtout, elle sait prendre la pose comme une véritable professionnelle. Ses fans n’ont alors de cesse de l’admirer et de la complimenter. D’autant plus qu’ils savent tous à présent la terrible épreuve qu’elle a traversé étant plus jeune.

Une rare beauté, intérieure et extérieure

Karine Ferri est non seulement une très belle jeune femme, c’est aussi une personne au grand cœur. En effet, malgré sa relation avec Yoan Gourcuff qui commence en 2011, elle n’a jamais renoncé à honorer sa promesse envers Grégory Lemarchal. Le footballeur et elle sont aujourd’hui mariés et ont deux enfants. Mais rien ne l’empêche de continuer à œuvrer pour l’association du nom de son premier grand amour. Un engagement que son mari comprend et encourage même. Karine Ferri est vraiment une très belle personne sur tous les tableaux. Ses fans la félicitent sans cesse et tentent de s’assurer que la diffusion du biopic, Pourquoi je vis, n’a pas trop chamboulé l’animatrice. Mais la jeune femme sait que la vie continue et que c’est même rendre hommage aux disparus que de la vivre pleinement.