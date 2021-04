Karine Le Marchand ADP dévoile une séquence inédite, Un prétendant perd le control, c’est a mourir de rire

C’est un nouveau coup de départ pour Karine Le Marchand ADP ! La nouvelle saison de l’émission L’Amour est Dans le Pré est déjà très attendue des téléspectateurs. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à suivre les dernières informations concernant le programme qui en est à peine à ses préparatifs. Heureusement que la présentatrice partage régulièrement des nouvelles de la part de ses candidats. Une habitude qui permet aux adeptes de l’émission de M6 de savoir à quoi s’attendre une fois que le programme sera de nouveau diffusé à l’antenne. Il y a quelques jours, la jeune femme a d’ailleurs fait une nouvelle révélation sur ses candidats qui pourrait surprendre les fans.

Le 05 avril dernier, Karine Le Marchand ADP s’est de nouveau saisit de son compte Instagram pour partager ses moments forts avec ses fans. Et il ne s’agit pas de n’importe quelle séquence inédite qu’elle a publié ! La présentatrice a décidé de partager une nouvelle partie du tournage de l’émission phare de la Six. Elle en profite même pour faire part de l’état de ses candidats lors des préparatifs de ce programme. Comment s’en sort son candidat du jour, Hervé ? L’équipe de LDPeople a décidé de faire le point pour vous !

Un retour en force !

Décidément, cette année sera difficile pour Karine Le Marchand ADP. Celle qui présente l’émission phare de M6 a dû faire face à plusieurs situations compliquées depuis quelques mois. On se souvient notamment de son incident d’il y a quelques semaines qui a poussé la jeune femme à se retirer quelques temps. En effet, cette dernière avait souffert d’ une blessure au pied qui l’a obligé à se déplacer en fauteuil roulant à la suite de son opération . Elle avait d’ailleurs fait part de la situation via son compte Instagram pour garder ses internautes au courant de la situation. Et comme notre présentatrice est une battante, elle n’a pas mis longtemps à revenir sur le devant de la scène !

Quelques temps à la suite de cet incident, Karine Le Marchand ADP aurait donc retrouvé toute sa mobilité. De quoi lui permettre de retrouver les plateaux de tournages de l’émission. Une reprise grandement attendue des téléspectateurs qui se sont retrouvé en nombre à suivre les dernières nouveautés concernant le programme. Heureusement que la présentatrice ne manque pas une occasion de faire parler de son émission ! Et cette séquence a permis aux téléspectateurs d’en apprendre davantage sur les prochains

Des tournages dans des conditions compliquées !

Bien que cet incident n’ait pas réussi à la retenir, Karine Le Marchand ADP doit faire face à plusieurs difficultés pour les tournages de son émission. La situation sanitaire pousse notamment la production à prendre un grand nombre de précaution pour que l’équipe soit le plus sécurisée possible. Une situation qui ne manque pas de chambouler le reste de son programme même si elle s’évertue à assurer la réussite de cette nouvelle édition. C’est d’ailleurs à cet effet que les premières étapes de cette nouvelle édition ont été dévoilées. Après la découverte des profils d’agriculteurs qui sont en quête de romance, les téléspectateurs ont été nombreux à vouloir les rencontrer. Et les sélections ont permis de trouver ceux qui pourraient former un couple solide.

Les premières rencontres entre ces derniers ont d’ailleurs été programmées durant la semaine dernière. C’est notamment le cas de Hervé qui s’est préparé à rencontrer celles qui pourraient venir sur sa ferme et poursuivre l’aventure avec lui. Durant les préparatifs, personne ne s’attendait toutefois à ce que l’agriculteur ne réagisse de cette manière ! En effet, la séquence publiée par Karine Le Marchand ADP ne manque pas de faire réagir les téléspectateurs. IL faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on a la possibilité d’assister aux débuts de l’émission.

Karine Le Marchand partage un premier speed dating !

Alors qu’il s’apprête à rencontrer sa première prétendante le 5 avril dernier, Hervé fait face à Karine Le Marchand ADP. Et pendant que tous deux se préparent à ce premier moment ensemble, la présentatrice ne manque pas de recueillir le ressenti de son candidat. « Bon Hervé, t’es prêt pour ton speed dating ? » avait d’ailleurs demandé la jeune femme face à son candidat. Une question qui a suscité la panique pour ce dernier.

Le candidat de Karine Le Marchand ADP a donc commencé à bégayer en tentant de répondre à cette question. Et bien qu’il ait répondu par l’affirmative, son trouble n’est pas passé inaperçu. Comme la présentatrice l’indique : « mes agriculteurs sont un peu perturbés ». De quoi faire rire les internautes qui ont pu assister à la scène.