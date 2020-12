Karine Le Marchand au plus mal? Jean-Michel Maire balance un énorme dossier sur la présentatrice!

Ce 16 décembre dans “Touche pas à mon Poste“, Jean-Michel Maire a raconté une anecdote concernant Karine Le Marchand. Une anecdote assez gênante il faut le dire. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Jean-Michel Maire balance sur Karine Le Marchand

Ce mercredi 16 décembre 2020, Cyril Hanouna, sur le plateau de Touche pas à mon poste, a lancé un débat sur la finale de “La France a un incroyable talent”, diffusée la veille sur M6. C’est alors que Jean-Michel Maire a pris la parole et pour le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’y va pas avec le dos de cuillère :“Elle a un problème, c’est qu’elle pense qu’elle n’a pas besoin de faire d’effort, que rien que sa beauté et son allure suffisent à faire d’elle une animatrice de talent… Alors qu’elle est plus forte dans les caprices de stars. Si vous voulez, je peux vous raconter une petite anecdote !” commence-t-il par dire.

VIDEO Jean-Michel Maire énervé : le chroniqueur balance sur Karine Le Marchand https://t.co/1U5cKChhCc pic.twitter.com/q3dJbXyKTZ — Voici (@voici) December 16, 2020

Et justement, le chroniqueur a commencé par raconter son anecdote : “Il y a quelques jours, elle est allée dans une clinique d’esthétique très connue à Paris, près du quartier des Champs-Elysées. Elle fait ses soins et au moment de partir, elle dit : ‘Non, je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer. Voyez ça avec la patronne !” explique-t-il notamment. Et effectivement, la jeune femme serait partie sans payer : “Je trouve ça incroyable ! Je le dis parce que je n’aime pas, ce n’est pas des manières (…) On ne se barre pas sans payer”.

Karine répond à Jean-Michel Maire

Quelques heures après la déclaration de Jean-Michel Maire, Karine Le Marchand s’est défendue. En effet, la jeune femme a laissé le message suivant sur son compte Instagram : “Mensonges, harcèlement…No comment…“, le tout accompagné d’une lettre de la directrice de la Clinique des Champs-Elysées. Sur celle-ci, on peut lire : “Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l’origine dans ses propos. D’autant plus qu’il n’est pas venu dans notre établissement depuis plus d’un an, et surtout dans la mesure où ce qu’il atteste est totalement faux. Je suis désolée de toute cette histoire, merci pour ta fidélité et ton amitié”.

Karine Le Marchand répond aux accusations de Jean-Michel Maire dans TPMP https://t.co/8BVgqKK6mj pic.twitter.com/HCcCZVyDop — Voici (@voici) December 17, 2020

Cette réponse a eu pour conséquence de nombreux messages de soutien pour Karine Le Marchand. La rédaction de LD People a notamment pu lire des commentaires comme : “Tout ça pour faire le buzz. Il est loin de vous ressembler Karine. Vous êtes une belle personne”, “C’est leur fond de commerce ! Il faut les ignorer !”, “Ne vous rabaissez pas ma belle Karine, on vous croit sur parole !”. Maintenant les choses sont claires en tout cas.