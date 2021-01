Karine Le Marchand: Bientôt un couple lesbien dans L’amour est dans le pré? ”C’est mon vœu!”

Dans une longue interview accordée à puremedias.com, Karine Le Marchand parle de ces 15 saisons de L’amour est dans le pré. En effet, le célèbre programme a beaucoup évolué au fil du temps. L’animatrice milite également pour que l’émission soit une véritable porte ouverte vers une évolution des mœurs. Ainsi face aux journalistes, l’animatrice de M6 fait part de l’un de ses vœux. En effet, Karine Le Marchand espère qu’un jour, deux femmes puissent se rencontrer dans l’émission. LD People vous raconte tout.

Karine Le Marchand: après deux hommes, pourquoi pas deux femmes!

Retour sur une saison particulière

Karine Le Marchand présente L’amour est dans le pré depuis maintenant 10 ans. Mais jamais elle n’aura connu une saison si différente des autres. Car la crise de la pandémie a en effet reporté les tournages à de nombreuses reprises. Finalement, la présentatrice et les équipes techniques auront réussi à mettre le programme en boîte en travaillant tout l’été. Mais dans le déroulement même de l’émission, le scénario a dû être adapté. Dès lors, les rapprochements étaient interdits. Karine Le Marchand reconnaît la difficulté que cela a engendrée.

Karine Le Marchand avoue en effet être très tactile. ” Je souffre beaucoup de l’incapacité de prendre les gens dans mes bras et de les embrasser. J’avais très peur que la covid nous empêche de voir naître des histoires “. Fort heureusement, cette nouvelle saison n’aura pas eu trop à souffrir des conditions de tournage exceptionnelles. D’ailleurs, la production avait tout mis en place pour que cela se passe dans les meilleures conditions. ” Ils ont tous été testés, ils ont très vite enlevé les masques entre eux. Rapidement, il y a eu des rapprochements “.

Encore plusieurs couples formés

Karine Le Marchand aura donc encore cette année été à l’origine de quelques rencontres. Ainsi, comme chaque année, des agriculteurs auront eu le bonheur de trouver l’élu de leur cœur. Et pour la belle brune, l’amour n’a ni couleur ni genre. En 2020, L’amour est dans le pré a vu Mathieu et Alexandre véritablement tomber l’un dans les bras de l’autre. D’ailleurs, les deux jeunes hommes viennent d’annoncer une grande nouvelle il y a quelques jours. Car après le coup de foudre, ils ont désormais décidé de vivre ensemble. Ils viennent d’ailleurs de signer le bail de leur nouvelle habitation dans la région natale de l’éleveur de chevaux. Cette rencontre aura eu le mérite de véritablement rendre très heureuse Karine Le Marchand.

D’ailleurs, la complicité entre les deux candidats a véritablement sauté aux yeux des téléspectateurs. Et aujourd’hui, la célèbre animatrice de M6 a donc un autre rêve. Aussi, le journaliste lui demande si elle peut imaginer deux femmes se rencontrer. Pour elle, la réponse est très claire. Il n’y a d’ailleurs aucun doute à ce sujet. “C’est mon vœu. C’est tout à fait logique!“. Alors s’agit-il simplement d’un espoir pour Karine Le Marchand ? Ou bien est-elle en train de spoiler la saison prochaine ? Une fois de plus, LD People sera très attentif au déroulement de L’amour est dans le pré. Et nos équipes ne manqueront pas de vous tenir informé de la suite des événements, comme à leur habitude…