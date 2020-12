Karine Le Marchand sévèrement attaquée dans TPMP, M6 intervient et prend une décision radicale

Une fois de plus, une vive polémique est née entre Karine Le Marchand et l’équipe de Touche pas à mon poste. En effet dans une récente émission sur C8 Jean-Michel Maire s’en est violemment pris à la présentatrice de L’Amour est dans le pré. Ainsi, le chroniqueur accuse l’animatrice de ne pas avoir payé une prestation fournie par une clinique de chirurgie esthétique. Mais cette fois-ci, il semble que ce soit la goutte d’eau qui fasse déborder le vase ! Karine Le Marchand a donc décidé de répondre de manière claire et précise. De plus, la chaîne M6 prend la défense de son employée. LD People revient sur ce nouveau clash entre les deux chaînes.

Karine Le Marchand : Jean-Michel Maire l’accuse de jouer à la diva

“Des attaques personnelles” répétées

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Michel maire en a remis une couche. En effet, ce n’est pas la première fois que Karine Le Marchand est la cible d’attaques de la part de l’équipe de TPMP. Ainsi, il existe véritablement un historique entre la team de Cyril Hanouna et la belle brune. Pourtant, Karine Le Marchand a décidé cette fois-ci de ne pas se taire. Premièrement, elle a publié un message afin de remettre les choses au point.

L’animatrice a également publié un courrier envoyé par la clinique de chirurgie esthétique en question. Et dans celui-ci, la direction du centre de beauté prend la défense de la jeune femme. Selon eux, Karine Le Marchand n’a rien fait de répréhensible. Au contraire, ils se félicitent de l’avoir parmi ses clientes. Mais Karine Le Marchand ne s’arrête pas là. Elle fait part de son exaspération. LD People vous explique comment la direction de M6 a également décidé de réagir face à ces accusations.

Un communiqué de presse sous forme de mise en garde

Dans ce texte publié sur les réseaux sociaux, la sixième chaîne s’insurge contre les propos tenus à l’encontre de son animatrice. Selon la direction de M6, les traitements infligés à Karine Le Marchand sont ” injustifiés et dépassent le cadre acceptable “. D’ailleurs, la chaîne remarque également que ce n’est pas la première fois que cela arrive. Ainsi, elle condamne fermement ” cette attitude de mise en cause régulière et réitérée “. Et comme on pouvait s’y attendre, la chaîne prend des mesures radicales. En effet, à partir de ce jour, aucun animateur ou collaborateur de M6 ne sera autorisé à participer à Touche pas à mon poste.

La direction va même encore beaucoup plus loin. Car elle se réserve le droit ” d’entamer des poursuites contre C8 ou H20 “. Karine Le Marchand a donc été soutenue par sa propre direction dans cette nouvelle polémique. Cyril Hanouna semble lui avoir parfaitement reçu le message. Cependant, il tente de minimiser le problème. Il rappelle que TPMP est une émission ” qui juge les émissions et on est souvent plus tendre avec M6 qu’avec C8 “. Malgré cette tentative de réconciliation, la tension semble réellement palpable. Dès lors, il est difficile d’imaginer voir les choses s’apaiser d’elle-même. Mais pour Karine Le Marchand, la page semble définitivement tournée. Aujourd’hui, elle sait à quoi s’en tenir.