Karine Le Marchand dévoile la vidéo d’un agriculteur l’embrasse, elle est choquée

Karine Le Marchand se fait embrasser par un agriculteur lors d’un speed dating. Après ces longues semaines de pandémie mondiale, qui avaient mis en arrêt tous les programmes de l’audiovisuel Français, les tournages de la saison 15 de L’amour est dans le pré de M6 ont enfin repris ! Le 13 juin dernier, la belle Karine Le Marchand ne cachait pas sa joie de retrouver les plateaux d’enregistrement, les courriers, les rencontres, et la vie à la ferme de ses agriculteurs en quête d’amour.

“ Le covid a décuplé l’envie d’aimer et d’être aimé ” annonçait-elle alors, très heureuse, en légende de sa publication sur Instagram. Un post qui avait fait sauter de joie ses followers sur la toile. » Karine, comment on va être heureux et heureuse de vous revoir avec votre belle émission que nous aimons revoir et que nous attendons tous les ans avec impatience. Bon courage et bonne reprise « , » Vous êtes géniale, vous êtes un véritable rayon de soleil « , » vivement la diffusion à la rentrée, je vous trouve super « , pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires publiés par les internautes.

Pour cette reprise des enregistrements, Karine publie alors une vidéo sur Instagram dans laquelle elle se fait embrasser par un candidat. Karine Le Marchand toujours très proche de son public et de ses fans, n’en était pas resté moins active sur les réseaux sociaux lors de ces longs mois de confinement. L’emblématique présentatrice avait en effet créé un nouveau concept de rencontres amoureuses : des Live Love sur Instagram.

Des séquences en direct, tous les samedis et dimanches, durant lesquelles elle choisit des célibataires au hasard parmi ses fans venus, de toute la France, se présenter pour trouver leur âme sœur en live sur Instagram. L’animatrice leur pose des questions pour qu’ils se livrent sur leur quête. En fin de vidéo live, elle donne alors le compte Instagram de chaque célibataire venu se présenter. La belle brune obtient un tel succès auprès de ses followers, avec plus de 100 000 vues et suivis à chaque direct durant le confinement, qu’elle a décidé de poursuivre encore quelque temps ses live love du week-end.

Karine Le Marchand révèle également lors de l’interview de l’émission C à vous du 5 juin dernier, qu’elle continuait de prendre soin des agriculteurs et agricultrices, et était donc resté en contact avec les participants de l’émission pendant le confinement « oui je les ai eu beaucoup au téléphone « confie l’animatrice. Expliquant que la vie et le quotidien de ses agriculteurs étaient quasiment le même durant ces longs mois de confinement obligatoire ; » leur vie n’a pas changé, car ils sont au turbin comme d’habitude et de toute façon la distanciation sociale eux, ils connaissent « . L’animatrice vedette de M6, décorée de l’ordre du mérite agricole confie qu’elle attendait vraiment cette saison » avec excitation « , tout comme les candidats et candidates, car, comme elle le dit » ça fait un an qu’ils attendent, ils sont au taquet « .

Les tournages de son émission star de M6 ont ainsi repris pour le plus grand plaisir de ses fans. Les téléspectateurs pourront donc redécouvrir le portrait des 13 candidats de cette saison, onze hommes et deux femmes, tous âgés entre 37 et 63 ans, venus des quatre coins de la France :

Laurent, 45 ans, éleveur de vaches allaitantes en Normandie,

Matthieu, 44 ans, éleveur de taureaux de Camargue en Pyrénées Méditerranée,

Philippe, 54 ans, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes,

David, 49 ans, arboriculteur, maraîcher, trufficulteur et héliciculteur en Occitanie,

Eric, 54 ans, éleveur de chèvres en Nouvelle Aquitaine, Lionel, 62 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture dans le Grand-Est,

Paul-Henri, 38 ans, éleveur de chevaux, de volailles et de vaches allaitantes en Occitanie,

Eric, 57 ans, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes,

Florian, 37 ans, éleveur de vaches en Nouvelle-Aquitaine, paraplégique après un accident et qui sera donc le premier agriculteur en fauteuil roulant de cette émission à chercher l’amour,

Jean-Claude, 63 ans, céréalier et technicien commercial dans le Centre-Val de Loire,

Jérôme, 37 ans, maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes,

Cathy, 41 ans, viticultrice en Nouvelle-Aquitaine et maman d’une fille de 18 ans,

Et enfin, Laura, 37 ans, éleveuse de vaches laitières dans le Pays de la Loire.

Les tournages des speed Dating viennent de s’achever, et à cette occasion, Karine Le Marchand en a profité pour publier une vidéo dans laquelle elle se trouve en présence du beau Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue. Si heureux du speed dating « de folie » qu’il vient de vivre et si impatient de trouver enfin l’amour de sa vie, qu’il en fait la bise à l’animatrice de 51 ans. Un geste qui montre aussi à quel point notre belle entremetteuse est proche de ses candidats agriculteurs.

Une vidéo qui ne manque pas de faire réagir les internautes. Alors que certains de ses fans se réjouissent de la reprise et sont aussi très impatients d’être en septembre pour enfin découvrir la diffusion sur les écrans de télévision, » j’ai tellement hâte de voir ! Être dans mon plaid avec mon thé et savourer chaque moment d’amour que tu nous proposes de découvrir « , » j’ai hâte de voir l’amour est dans le pré, j’adooooore ton émission « , d’autres par contre voient en cette bise et l’attitude du candidat et de l’animatrice très proches sur cette vidéo, le manque de respect des distances sociales.

Des jugements et remarques auxquels Karine Le Marchand ainsi que Mathieu ont répondu immédiatement, et précisent tous deux avoir fait les tests du coronavirus. Karine confirmera d’ailleurs en réponse à l’un des commentaires qu’il n’y aura pas de masque durant les tournages » pas de masques ! Ah non ! « . Effectivement, pas évident de rencontrer l’amour avec un masque sur le visage …. Mais l’animatrice et la production semblent avoir une bien meilleure solution pour ne rien gâcher de ces rencontres amoureuses : tout simplement, le test covid-19 effectué par toute l’équipe et chaque candidat.

L’émission L’amour est dans le pré sera diffusée sur les écrans de télévision dès la rentrée prochaine, en septembre. Encore deux petits mois de patience pour tous les fans et téléspectateurs si impatients de retrouver leur programme de télévision préféré avec l’emblématique Karine le Marchand, l’animatrice préférée des téléspectateurs français.