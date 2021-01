Karine Le Marchand dévoile ses addictions, elle a été “sauvée” par une hypnothérapeute car seule c’était impossible pour elle !

Pour la première fois, Karine Le Marchand dévoile son addiction. Un problème qu’elle n’a réussi à régler qu’avec l’aide d’un grand spécialiste. Les détails.

Que ce soit dans « la France a un incroyable Talent » ou « L’amour est dans le pré », Karine Le Marchand sait se faire remarquer. L’impression est telle que l’on croit qu’elle a toujours eu confiance en elle. Malheureusement, les choses n’ont pas toujours été aussi roses que l’on croit pour la présentatrice de M6. Une situation qu’elle a fini par dévoiler !

C’est dans le cadre d’une interview pour promouvoir sa nouvelle émission que Karine Le Marchand dévoile son addiction pour la première fois. Une confession que l’on ne peut ignorer puisqu’elle est tout simplement surprenante. D’autant plus que l’amie de Stéphane Plaza a eu besoin de l’aide d’un véritable professionnel pour pouvoir se sortir de cette mauvaise. Mais à quoi est-elle donc accro ? LD People a décrypté l’interview et vous dévoile les détails de cette affaire !

Place à l’Opération renaissance !

Le 11 janvier prochain sera une date mémorable pour Karine Le Marchand .Et pour cause, la présentatrice phare de M6 diffusera pour la première fois son nouveau programme. Ce dernier est intitulé « Opération Renaissance », à l’image du concept même qu’il incarne. En effet, la présentatrice aura une équipe de 10 personnes dont 9 femmes et 1 homme pour entamer un renouveau inédit. Leur addiction à combattre ? Un problème de poids ! Contrairement à la rumeur qui déclare que la présentatrice de M6 serait grossophobe, il semblerait qu’elle soit très concernée par cette cause. En effet, Karine Le Marchand dévoile son addiction pour la première fois également !

Et l’aventure promet d’être très tumultueuse. Entre effort et suspens les téléspectateurs pourront découvrir le parcours de chacun pour une transformation inédite. Comme son nom l’indique, chacun se lancera dans une « opération » qui lui permettra d’atteindre son objectif de poids. Un moyen d’éliminer les complexes et surtout de se sentir au mieux dans sa peau !

Karine Le Marchand dévoile son addiction !

Mais pourquoi Karine Le Marchand est-elle aussi impliquée dans cette cause ? Et bien parce qu’elle a également eu des troubles liées à son poids. Mais si l’obésité est souvent évoquée, la présentatrice a été tout le contraire. En effet, elle souffrait d’anorexie depuis toujours. Pour ne plus être jugée comme trop maigre, la jeune femme a donc décidé de manger…plus que de raison. Et la voilà finalement accro « au chocolat et au Coca Zéro » !

Elle décide alors de se faire aider par l’hypnothérapeute Joëlle Cadoret qui lui donne la possibilité de faire quelques essais. Et cela fonctionne comme par magie. Elle finit donc par se débarrasser de ses addictions mais aussi à repartir de zéro. Elle se sent d’ailleurs très bien dans sa peau depuis cet épisode et a décidé d’aider ceux qui pourraient être comme elle. C’est d’ailleurs avec l’aide de son thérapeute de l’époque ainsi qu’un chirurgien de renom qu’elle se lance dans « Opération Renaissance ».