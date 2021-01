Karine Le Marchand en DEUIL et dévastée suite à la mort de sa “petite Rose”, même pas âgée d’un an (triste nouvelle)

De toute évidence, cette année commence très mal pour Karine Le Marchand. En effet, la célèbre présentatrice vient de partager une émouvante nouvelle sur les réseaux sociaux. Ainsi, la star de la télévision évoque sa douleur après avoir perdu celle qui partageait son quotidien depuis un an. Visiblement très touchée par cette disparition, l’animatrice de L’amour est dans le pré a beaucoup de mal à cacher son émotion. LD People revient sur ce bien triste événement !

Karine Le Marchand : elle vient de perdre sa fidèle compagne

Une année 2020 très spéciale

Durant ces 12 derniers mois, Karine Le Marchand aura connu de véritables péripéties. Bien évidemment, il y a eu la crise de la covid-19 qui a touché toute la France et la population du monde entier. Et comme un grand nombre de secteurs d’activité, le monde du spectacle a également été touché de plein fouet par cette pandémie. Ainsi, les tournages de L’amour est dans le pré ont dû être reportés à plusieurs reprises. Mais finalement tout était rentré dans l’ordre et M6 a pu assurer la diffusion de l’intégralité de la saison.

Puis le deuxième confinement a eu lieu. Et c’est là que Karine Le Marchand a accueilli son ami de toujours Stéphane Plaza chez elle. En effet, le célèbre agent immobilier se retrouve à la rue suite à un imbroglio immobilier. Dès lors, la fin d’année de la belle brune a été loin d’être de tout repos. Mais le début de cette année 2021 ne semble pas s’annoncer sous de meilleurs augures. En effet, Karine Le Marchand vient d’annoncer la mort de sa petite Rose.

Un an de vie commune

Ce samedi 2 janvier 2021, l’animatrice prend donc la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la terrible nouvelle. ” Notre petite Rose s’est fait renverser hier soir. C’était notre petit rayon de soleil. Nous sommes très tristes. Voilà. C’est la vie “. Ainsi l’adorable petite chienne, qui accompagnait le quotidien de Karine Le Marchand et sa fille depuis près d’un an, a été victime d’un accident de la circulation routière. Dès lors, la célèbre présentatrice fait part de la nouvelle à sa communauté afin de peut-être trouver un peu de réconfort. Il faut bien avouer que pour Karine Le Marchand, ces dernières semaines et ces derniers mois n’ont pas été très faciles. D’ailleurs, un récent événement l’avait également chamboulé. Car il y a peu, elle a été une fois de plus la cible de véritables attaques à la télévision.

En effet, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire s’était montré très dur vis-à-vis d’elle. Il lui avait reproché de jouer à la diva en refusant de payer des soins reçus dans une clinique esthétique parisienne. Dès lors, M6 a décidé d’envoyer un communiqué à la presse en demandant à C8 de calmer les choses. ” M6 condamne fermement cette attitude de mise en cause régulière et réitérée et suspend à compter de ce jour toute participation à Touche pas à mon poste “. Mais M6 se réserve aussi le droit de porter l’affaire en justice si Karine Le Marchand était encore l’objet de telles mises en cause. Mais connaissant la belle brune, ni ces attaques ni la disparition de ce petit être cher, ne devrait entamer sa détermination. Car au vu de son caractère, il est difficile de l’imaginer se laisser abattre.