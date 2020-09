Karine Le Marchand est au bord de la rupture et doit faire des choix, le “brun-out” n’est pas une option viable

Karine Le Marchand est une animatrice de télévision plus qu’impliquée dans son travail. En effet, elle n’est pas du genre à se ménager mais bien plutôt à toujours se dépasser. Ses fans apprécient son sérieux et sa bonne humeur. Mais ils ne voudraient pas qu’elle en fasse trop. En effet, depuis la fin de le période de confinement, Karine Le Marchand entame une course effrénée pour rattraper les retours de tournages accumulés. Mais elle est investie sur plusieurs émissions et ne peut pas tout faire à moins de ne plus dormir. Consciente que son état de santé est en train d’en pâtir, Karine Le Marchand prend une décision radicale pour éviter le “burn-out”, elle raconte tout dans une vidéo sur Instagram.

Karine le Marchand en fait trop et joue avec sa santé

Karine Le Marchand n’est pas du genre à savoir lever le pied. Lorsque l’animatrice décide de travailler, elle le fait à fond. Et elle ne s’occupe pas que de présenter et d’animer L’amour est dans le pré. Karine Le Marchand est aussi l’animatrice de La France a un incroyable talent et de Opération Renaissance, pour ce qui est de la télévision. Puis, à la radio, elle anime une émission sur RTL avec Laurent Baffie qui s’intitule On ne répond plus de rien. Karine Le Marchand est alors contrainte de travailler jour et nuit depuis plus d’un mois. Le sommeil se faisant rare, elle se rend compte aussi qu’elle n’est plus en mesure de passer du temps avec sa fille. Si elle continue sur cette voie, elle risque de finir incapable de faire quoi que ce soit.

En effet, Karine Le Marchand a à cœur de faire les choses mais surtout de les faire bien. En revanche, elle se rend compte qu’elle ne sera bientôt plus capable de les faire bien très longtemps. Elle est formelle, c’est le burn-out qui l’attend si elle ne lève pas le pied. L’animatrice va devoir prendre une décision délicate. Et elle l’annonce à ses fans sur son comte Instagram, au cours d’une courte vidéo. Karine Le Marchand accumule la fatigue et cela n’est plus tenable pour elle. Elle informe alors ses fans que On ne répond plus de rien ne restera pas une quotidienne.

L’animatrice doit faire des choix pour ne pas craquer

Malgré des débuts prometteurs, Laurent Baffie et Karine Le Marchand ne se retrouveront plus qu’une fois par mois. L’émission était prévue tous les samedis mais Karine Le Marchand ne parvient plus à se retrouver dans ses obligations. Car à cause de la pandémie, les tournages de ces deux grandes émissions ont été décalés. L’amour est dans le pré ainsi que la France a une incroyable talent lui prennent du temps mais elle aurait pu s’organiser si la crise sanitaire n’avait pas fait des siennes. Alors que là, c’est tout bonnement impossible. Karine Le Marchand doit pouvoir dormir et prendre soin de sa fille tout en restant professionnelle et impliquée dans son travail. Mais cela n’est plus possible. Elle a donc discuté avec ses patrons chez RTL afin d’alléger sa charge de travail. Et elle est soulagée qu’ils aient été si compréhensifs.

En effet, l’hebdomadaire sur RTL passe en mensuel. Laissant ainsi le temps à Karine Le Marchand de proposer un programme de qualité. Mais surtout le temps de dormir la nuit. C’est ce qu’elle explique dans une courte vidéo qu’elle partage sur son compte Instagram.

Karine Le Marchand a fait ses preuves, elle a la confiance du public et de ses patrons

L’animatrice sera de retour à la radio le 24 octobre prochain. Pour ce qui est du reste de ses émissions, L’amour est dans le pré vient de redémarrer pour une nouvelle saison. Il s’agit de la quinzième du programme et les fans sont toujours autant emballés par le concept. Les diffusions ont débuté le lundi 14 septembre et c’est déjà un carton programmée pour M6. En effet, Karine Le Marchand est ravie de voir que le public est au rendez-bous pour la reprise. Elle prend alors le temps, malgré son emploi du temps chargé, de partager une publication sur Instagram afin de remercier ses fans de leurs fidélités. Car sans eux, rien de tout ceci n’aurait vraiment de sens.

Ses fans répondent présents

Karine Le Marchand peut effectivement compter sur le soutien infaillible de ses fans. Quoi qu’elle entreprenne, ils sont au rendez-vous pour la féliciter et la porter vers de nouvelles et plus hautes ambitions. L’amour est dans le pré est un des rendez-vous favoris des téléspectateurs. Les histoires d’amour des agriculteurs et des éleveurs n’ont pas fini de nous bouleverser. Karine Le Marchand ne peut qu’apprécier voir son travail récompenser en constatant des taux d’audience records. Même si elle est extrêmement fatiguée en ce moment, l’animatrice peut déjà se réjouir que le travail paie et se dire qu’elle a bien fait d’aller au bout. Encore un peu de repos pour Karine Le Marchand avant d’enchaîner avec la suite de son emploi du temps. Bientôt elle aura retrouvé un rythme normal qui lui permettra de retrouver la forme et sa bonne humeur légendaire.