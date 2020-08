Karine Le Marchand est seule et célibataire, de très rares révélations sur sa vie amoureuse

C’est tout l’esprit contradictoire de Karine Le Marchand : elle est peut-être la meilleure agence matrimoniale pour les agriculteurs mais sur le plan personnel, l’animatrice ne serait pas faite pour trouver chaussure à son pied. C’est la révélation qu’elle a faite ce lundi 24 août aux journalistes de Télé 7 Jours.

Karine Le Marchand est célibataire et elle compte bien le rester. La présentatrice du Bonheur est dans le pré sur la chaîne M6 serait heureuse de vivre seule et ne chercherait pas le grand amour. C’est peut-être à cause de son caractère, très solitaire, que l’ex de Lilian Thuram se satisfait de cette vie sans compagnon.

Karine Le Marchand explique en effet que l’ “on peut être heureux et célibataire” et considère qu’elle fait partie “des gens qui ont plutôt bien vécu le confinement”. Elle verrait ainsi la vie de couple comme un moyen de ne pas se sentir seul, de tuer l’ennui, et non comme la chance de partager et de vieillir à deux : “l’introspection ne me fait pas peur, la solitude ne me pèse pas“.

“Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années“

Mais à ceux qui la croirait seule loin de tous, l’animatrice rétorque “ce n’est pas qu’une question d’amour, mais aussi de lien“. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est bien entourée : c’est la meilleure amie de Stéphane Plaza et dès la rentrée, elle sera occupée par une multitude de projets. On la retrouvera notamment sur l’antenne de RTL aux côtés de Laurent Baffie. Aux vues de son emploi du temps de ministre, Karine Le Marchand préfère en rire : “Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années“.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne présentatrice de C’est ma vie s’ouvre au grand public au sujet de sa vie privée. Elle en avait déjà fait part l’année dernière : “Je travaille toujours sur moi. Le bonheur se construit. Il faut d’abord faire le tri dans les valises que l’on trimbale, entre les nôtres et celles que l’on hérite de nos parents”. Et d’ajouter : “Je suis très heureuse seule, et c’est bien là mon problème !” Et pendant ses vacances, l’animatrice prouve qu’elle profite de la vie en célibataire endurcie. C’est à Mykonos, en Grèce, qu’elle s’est affichée sur son compte Instagram en dévoilant ses longues jambes bronzées : “Les knackis sont de sortie…”.

Ver esta publicación en Instagram les knackis sont de sortie 😀…#happy #énergie #soleil Una publicación compartida de Karine Le Marchand (@karine.le.marchand) el 14 Ago, 2020 a las 7:27 PDT

Karine Le Marchand ne s’attendait pourtant pas à recevoir des commentaires négatifs à propos de cette publication. Un internaute l’a vertement critiquée :“Quand les ‘stars’ se sentent toujours obligées d’afficher leur luxe des vacances alors que d’autres meurent de faim, le Covid n’a sûrement pas changé une chose, l’humanité et le bon sens cette année au lieu de mettre notre argent dans des vacances, aidons ceux qui souffrent des conséquences gravent du Covid”. L’animatrice a aussitôt cloué le bec à son détracteur : “Partir en Grèce ne changera pas le Covid malheureusement. Et partir en vacances n’enlève pas le pain de la bouche de ceux qui manquent de tout. Et vous vous faites quoi concrètement chaque jour pour ceux qui qui n’ont pas à manger, au fait ?” Karine Le Marchand n’a en tous cas besoin de personne pour se défendre !