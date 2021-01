“Mensonges et harcèlement…” : Karine Le Marchand et Cyril Hanouna en guerre, l’animateur de TPMP s’exprime enfin !

Cyril Hanouna s’exprime sur les animosités que le public a constaté entre lui et l’animatrice de L’amour est dans le pré. Depuis plusieurs semaines, C8 et M6 ne s’entendent pas très bien. Ce sont certes des chaînes concurrentes mais tout le monde fait partie de la grande famille de la télévision. Alors parfois, des “guerres fratricides” éclatent. LDPeople vous propose dans cet article de faire le point sur ce qui oppose Karine Le Marchand et Cyril Hanouna. En espérant que la nouvelle année puisse leur permettre de repartir sur de bonnes bases.

Cyril Hanouna et Karine Le Marchand “en guerre” et voici les raisons

Cyril Hanouna est à la tête de TPMP. L’émission de C8 cartonne et le public est au rendez-vous. Avec de telles audiences, l’émission est prudente quant aux polémiques. Néanmoins, elle n’hésite pas à rentrer dans le vif des sujets abordés. Cyril Hanouna donne donc la parole à sa bande de chroniqueurs pour analyser, détailler et critiquer (à tord ou à raison, car chacun est libre de son opinion) les différentes émissions de télévision. Or, le 16 décembre dernier, Jean-Michel Maire, chroniqueur de TPMP n’a vraiment pas été tendre envers Karine Le Marchand. Le chroniqueur de Cyril Hanouna affirmait que l’animatrice de L’amour est dans le pré s’était rendue dans une clinique de soins esthétiques et qu’au moment de payer les prestations, elle s’y est refusée. Le tout faisant passer sa notoriété comme un passe-droit. Les accusations de TPMP ont ensuite été démenties par Karine Le Marchand sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Une polémique qui continue de courir

Par la suite, Cyril Hanouna a partagé un communiqué sur Twitter. Un message de la part de M6 qui demande à ses animateurs et employés de boycotter C8 à cause l’intervention de Jean-Michel Maire. LDPeople vous en avait fait état dans un précédent article. Puis, Cyril Hanouna tente d’apaiser la situation avec Karine Le Marchand, mais en vain. La guerre est donc déclarée dans les esprits des internautes. Néanmoins, Cyril Hanouna rappelle le principe de TPMP, tentant de minimiser les propos de son chroniqueur et de souligner l’importance de la libre expression sur son plateau.

Juste il ne faut pas oublier que @TPMP est une émission qui juge les les émissions et on est souvent plus tendre avec @M6 qu avec @C8TV. Mais sachez que je ne vous en veux pas et vraiment il y a bien plus grave dans la vie en ce moment. Bonne fin d année @M6 et vive la darka 😍 https://t.co/GzqUbC8xcL — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 18, 2020

Enfin, lorsque Karine Le Marchand et Stéphane Plaza se sont mis à vivre ensemble, l’animateur de TPMP a présenté ses vœux à son ami et à sa colocataire. Soulignant encore une fois qu’il est donc fâché avec Karine Le Marchand mais semble le regretter. Jusqu’où va aller cette polémique ? Et combien de temps encore va-t-elle durer ? Les questions restent entières. En attendant, les internautes tentent de faire valoir leurs avis sur la question sur les réseaux sociaux.