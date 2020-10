Karine Le Marchand explique pourquoi elle s’est séparé du papa de sa fille Alya

Les français considèrent Karine Le Marchand comme leur animatrice préférée, ces 30 dernières années, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria dévoilé lundi pour les 30 ans de Télécâble Sat Hebdo. Chez les animatrices, la présentatrice de l’Amour est dans le pré (M6) est la plus citée par les sondés (31,9 %), invités à sélectionner leurs « trois préférées » parmi une liste de 15 personnalités.

Elle est altruiste et pleine d’émotions et cela a conquis le cœur des téléspectateurs. Toutes ces qualités l’ont rendues célèbre mais a aussi des points négatifs car elle ont causé le départ de son ex-compagnon.

À 52 ans, l’animatrice présente L’amour est dans le pré, et sera bientôt présentatrice de La France a un incroyable talent. Elle continue de mette en avant les célébrités et surtout des personnalités politiques dans Une Ambition Intime.

Karine Le Marchand

Certains journalistes ou présentateurs prennent vraiment la grosse tête mais, ce n’est pas le cas de Karine Le Marchand dont le maître-mot reste la simplicité.

Mais son entourage n’a pas forcément bien vécu sa célébrité arrivée soudainement. Son histoire détour avec le père de sa fille de presque 18 ans, Alya a même été mise en péril.

L’animatrice de M6 est aujourd’hui très heureuse tout en étant célibataire et ne pense pas avoir le temps ni l’énergie d’avoir un homme qui puisse rentrer dans sa vie car elle est très occupée.