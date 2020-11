Karine Le Marchand frôle l’accident de décolleté en pleine émission, c’est chaud !

Karine Le Marchand est l’animatrice de La France a un incroyable talent cette année, sur M6. Elle crée la surprise en acceptant de relever un défi de taille. En pleine émission, un candidat l’utilise comme poids dans une épreuve de force. Soulevée dans les airs par la puissance du candidat, cela impressionne tout le monde. Mais l’expérience manque de laisser échapper une partie de l’anatomie de l’animatrice que l’on ne saurait accepter de monter à la télévision, surtout à des heures tout public. En effet, il s’en est fallu de peu pour que Karine Le Marchand ne perde son t-shirt !

Karine Le Marchand se retrouve dans une posture inconfortable

L’émission du mardi 10 novembre de La France a un incroyable talent n’a pas fini de faire parler d’elle. Car il s’en est fallu de peu pour que la France entière découvre une certaine partie de l’anatomie de Karine Le Marchand sur M6 ! De quoi déconcerter le public tout autant que le jury. Marianne James, avant même que le candidat ne brandisse l’animatrice dans les airs, fait déjà preuve d’humour. En effet, elle lance à Karine Le Marchand que ce ne sont pas les agriculteurs qui risquent de la soulever de la sorte. Une phrase qui a fait beaucoup rire l’animatrice et le public. Car il est vrai que c’est une autre paire de manche de présenter La France a un incroyable talent lorsque l’on est habituée à présenter L’amour est dans le pré.

Mais Karine Le Marchand ne recule pas devant les défis. Comme l’indique Marianne James en commentaire de la vidéo de cette performance de force, Karine Le Marchand assure et il n’y avait qu’elle pour accepter un tel défi. Cependant, l’animatrice ne s’est pas changée avant de rejoindre le candidat. Il la soulève donc dans les airs, à une main à l’aide d’une ceinture qu’il place autour de sa taille. Dans son costume blanc et son haut noir de soirée, elle n’avait pas imaginé la suite. Car la ceinture remonte pour se positionner sous une certaine partie de son anatomie. Remontant le tout, rendant son t-shirt quasiment inexistant.

Une vidéo qui risque de faire jaser encore longtemps les internautes

Les internautes sont mitigés sur la performance du candidat à cause du fait qu’il soulève l’animatrice. En effet, ils doutent que Karine Le Marchand n’ait pas pu prévoir ce qui a failli se produire. Pourtant, elle semble la première surprise de découvrir les images. Et elle n’est pas du genre à en dévoiler de trop sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Cela reste un grand moment dans la France a un incroyable talent, que ni le jury, ni le public, n’oubliera de sitôt ! Et pour cause, Karine Le Marchand a manqué d’en montrer de trop, bien malgré elle !