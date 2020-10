Karine Le Marchand: Laminée, dézinguée par l’équipe de Hanouna, c’est une “hypocrite”!

Karine Le Marchand aura certainement eu les oreilles qui sifflent mercredi 21 octobre dernier. Au lendemain de la reprise de La France a un incroyable talent, les chroniqueurs de TPMP ont analysé sa performance d’animatrice. Si selon eux elle est à sa place dans L’amour est dans le pré, elle ne le serait pas dans La France a un incroyable talent. Pourtant, c’est toujours à 100% que s’implique Karine Le Marchand. En effet, les internautes ne sont pas apprécié que TPMP s’en prenne à elle de façon aussi virulente. Élue comme étant l’une des présentatrices préférées des Français, Cyril Hanouna et sa bande vont-ils s’en mordre les doigts ?

Karine Le Marchand se fait hacher menu chez TPMP

TPMP va s’en donner à cœur joie pour accabler l’animatrice de critiques. Tour à tour, ils vont l’affubler de qualificatifs dégradants. En revanche, Benjamin Castaldi va peut-être être celui qui va rester le plus professionnel. En effet, l’animateur et chroniqueur de C8 va comparer Karine Le Marchand à son prédécesseur, David Ginola. Et pour lui il n’y pas de doutes, elle est bien en dessous des qualités de l’ancien animateur de La France a un incroyable talent. Mais les chroniqueurs ne vont pas en rester là. Kelly Vedovelli notamment va qualifier Karine Le marchand d’hypocrite, assurant que de la se lit sur son visage qu’elle se moque de ses téléspectateurs.

Ce n’est pas la première fois que TPMP souligne la condescendance que les chroniqueurs perçoivent chez Karine Le Marchand. Mais pour les fans de Cyril Hanouna et de son choix, cela ne fait aucun doute que d’anciennes rancunes sont à l’œuvre à travers ces critiques. En effet, ils se souvient que Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ne sont plus amis. Et ils sont alors convaincus que les propos sur son compte dans TPMP sont déformés suite à cette querelle.

Les fans de l’animatrice réagissent et font barrage

@kelly_vedovelli avant chaque émission de #TPMP on lui dit sur qui.elle devra taper ,hier c était sur Karine Lemarchand parce que Hanouna ne l aime pas ,la grosse Castaldi c est exactement la même chose — Jean-Luc le Gentil twittos (@JL_Le_Gentil4) October 22, 2020

Karine Lemarchand est une très bonne présentatrice qu’on le veuille ou non . Je pense que si c’était encore l’amie de Hanouna ils ne l’auraient pas autant cassé ! #tpmp — 🍀 Mina rifaine 🍀 (@YRifaine) October 21, 2020

Les messages des fans de Karine Le Marchand inonde les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux a avoir trouvé les propos des membres de TPMP beaucoup trop durs à son égard. Et ils font aussi savoir qu’ils ne sont pas dupes. Ils imaginent parfaitement que de critiquer ainsi les autres émissions et les autres présentateurs n’est qu’une manière déguisée de s’assurer une bonne part d’audience. La guerre de l’audimat est-elle a ce point centrale ? Cyril Hanouna sera-t-il contraint de demander à ses chroniqueurs de mettre de l’eau dans leur vin ? En tout cas Karine Le Marchand n’a pas réagit aux critiques de TPMP pour le moment. Et ses fans l’encouragent à ne pas le faire pour ne pas s’abaisser à un si bas niveau de débat.