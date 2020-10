Karine Le Marchand “L’amour est dans le pré”: enfreint totalement les règles afin d’aider Paul-Henri

La célèbre présentatrice de L’amour est dans le pré n’a pas hésité à franchir une ligne rouge. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, Karine Le Marchand n’a pas respecté les règles du jeu… Il s’agit véritablement d’une première depuis la création du programme de speed dating destiné aux agriculteurs. Mais la belle brune aurait fait ce choix étonnant… pour la bonne cause !

La 15e saison de L’amour est dans le pré a en effet repris depuis quelques semaines. Après une longue absence due à la crise du covid-19, les tournages avaient enfin pu reprendre. La présentatrice et toutes ses équipes ont travaillé d’arrache-pied tout cet été. Grâce à leurs acharnements, les fans ont ainsi pu retrouver leur émission préférée. Depuis la reprise des diffusions le 14 septembre dernier, les téléspectateurs sont au rendez-vous chaque semaine. Et les audiences continuent de battre des records.

L’amour est dans le pré

Fidèle à son habitude, Karine Le Marchand accueille les candidats afin de leur présenter plusieurs prétendantes. Plusieurs d’entre elles auront la chance de passer une semaine aux côtés d’un des agriculteurs afin de se découvrir l’un l’autre. Mais avant cette étape, il y a bien évidemment la célèbre séquence des courriers. Après avoir été présentés aux téléspectateurs, les candidats reçoivent un grand nombre de lettres de la part de candidates potentielles. Les participants de L’amour est dans le pré doivent effectuer un choix afin d’en retenir quelques-unes. Et tout cela, dans un laps de temps déterminé. Mais dans l’épisode du lundi 12 octobre dernier, Karine Le Marchand a décidé de dicter ses propres règles. Si la meilleure amie de Stéphane Plaza a accepté d’enfreindre les règles, c’est pour venir en aide à Paul-Henri. Cet éleveur de vaches et de chevaux en Occitanie a en effet bénéficié des largesses de la présentatrice. Karine Le Marchand lui avait réservé une jolie surprise à laquelle il ne s’attendait visiblement pas.

Alors que l’éleveur pensait en avoir fini avec les speed dating, Karine Le Marchand lui a fait une nouvelle annonce ” Juste avant de te demander de choisir, j’ai une surprise (…) tu ne t’attends pas à ça. Figure-toi que, pour la première fois, on a décidé de te faire rencontrer une fille qui a écrit, mais trop tard. C’est-à-dire que le courrier est arrivé après qu’on t’ait donné ton courrier ! Et on s’est dit qu’on allait te faire rencontrer une fille qu’on trouve très sympathique, qui coche pas mal de cases voire toutes les cases de ce que tu voulais et qui s’appelle Maïté ! “.

Malgré les castings terminés, Karine Le Marchand et la production ont donc décidé de faire une petite exception pour Paul-Henri. Le courrier de la jeune femme avait tellement ému la célèbre animatrice qu’elle n’a pas hésité une seule seconde à prendre cette décision. Maïté a été contactée par la production afin de se rendre à Paris. Même si elle a été très surprise, la jeune femme a immédiatement accepté. Elle s’est montrée très heureuse d’avoir elle aussi sa chance malgré son courrier tardif. La jeune femme n’avait en effet pas respecté les délais d’inscription et n’aurait pas dû être sélectionnée. Mais pour l’animatrice, le profil de Maïte était trop intéressant pour laisser passer une telle occasion. Il n’était pas question de la laisser filer !

Paul-Henri a donc reçu la lettre en question. Et quelques instants après terminé de la lire, le dernier speed dating pouvait avoir lieu. Le rendez-vous a d’ailleurs été à la hauteur des espérances de Karine Le Marchand, mais également de Paul-Henri. Maïté et lui ont rapidement briser la glace. Après quelques échanges de courtoisie, l’ambiance s’est rapidement détendue sur le plateau. Et au bout de quelques minutes, les deux candidats échangeaient déjà des sourires et des regards complices. Karine Le Marchand avait vu juste. Car au moment de choisir les prétendantes, Maïté a effectivement fait partie de la sélection de Paul-Henry.

L’agriculteur de 38 ans était très reconnaissant d’avoir pu bénéficier des largesses de la production. Pour cet homme originaire des Pyrénées-Orientales, la recherche de l’amour est devenue indispensable à son existence. Il avait donc des désirs bien particuliers par rapport au profil de son éventuelle future compagne. Avec son allure imposante, l’éleveur cherche une femme de caractère. Karine Le Marchand avait semble-t-il, trouvé en Maïté, la perle rare pour l’agriculteur. Et comme l’avouait la présentatrice de M6, les deux profils semblent véritablement pouvoir coller. Après plusieurs années de galère sentimentale, Paul-Henri espère donc trouver sa moitié “ J’ai du mal à rencontrer la bonne. Je tombe sur des femmes qui ne veulent pas d’enfant, d’autres qui en ont déjà, d’autres qui ne veulent pas s’engager. C’est compliqué ” a-t-il déclaré lors de l’une de ses premières interviews.

Lors de la prochaine émission de L’amour est dans le pré, les téléspectateurs seront donc très impatient de découvrir la suite de cette rencontre. Et surtout si Paul-Henri et Maïté se sont trouvés de nouveaux points communs. Durant cette semaine dans l’exploitation de Paul-Henri, les deux prétendants auront tout le loisir de se découvrir. Et au vu des premières images, l’avenir pourrait enfin sourire à l’agriculteur. Karine Le Marchand en est, elle, persuadée. C’est la raison pour laquelle elle a accepté de détourner légèrement les règles de l’émission. Mais son but était tellement noble qu’il serait difficile de lui en vouloir. Grâce à son expérience de plus de 10 ans dans les rencontres amoureuses, peut-être a-t-elle vu en Maïté la compagne idéale pour Paul-Henri. L’avenir dira si Karine Le Marchand avait vu juste…

Depuis la création de cette émission, plus de 70 couples sont toujours ensemble aujourd’hui. En treize années d’existence, L’amour est dans le pré a déjà donné lieu à 54 naissances. Karine Le Marchand est également à l’origine de 20 mariages !!! La présentatrice est réellement devenue une experte en la matière. Paul-Henri peut donc lui faire confiance lorsqu’elle annonce avoir un bon pressentiment concernant Maïte. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir si l’animatrice a réellement eu la capacité de lire dans l’avenir !!!

Avec en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs fidèles au programme, L’amour est dans le pré ne cesse de cartonner. Les fans du plus grand speed dating de France sont impatients de pouvoir assister à lui suite des évènements.