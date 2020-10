Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré): la vedette de M6 se mobilise pour Les restos du coeur !

Karine Le Marchand se lance dans une nouvelle action des restos du coeur. Elle n’est pas la seule ! De nombreux animateurs rejoignent la nouvelle initiative inédite de l’association !

Le public adore les histoires d’amour des agriculteurs que Karine Le Marchand aide à se mettre en couple. Aujourd’hui, la présentatrice s’investit dans une nouvelle cause. Elle fait la promotion de cette initiative inédite sur son compte instagram. Le projet s’intitule “radiorestos”.

“Vous allez pouvoir entendre 40 animateurs radios, d’hier et d’aujourd’hui.”

Voici le message qu’elle a annoncé à sa communauté de fans : « Ce week-end, vendredi 20h jusqu’à dimanche 20h, sur radiorestos, il y a une appli gratuite que vous pouvez télécharger, vous allez pouvoir entendre 40 animateurs radios, d’hier et d’aujourd’hui. Les plus grands vont se relayer pour les restos du cœur. Sur radiorestos (…) on va faire des jeux, on va rigoler, on va écouter de la musique ; et puis on va (…) faire de l’appel aux dons car Les restos du cœur ont, plus que jamais, besoin de vos dons (…). »

Karine Le Marchand: Une radio éphémère pour lever des fonds et acheter des camions frigorifiques.

L’association fondée par Coluche réunit jusqu’à dimanche 4 octobre une flopée d’animateurs, de Cauet à Manu Payet. Ce projet de radio éphémère vise à lever des fonds pour financer des camions frigorifiques et ainsi distribuer des repas.

“Des animateurs de toute la France, comme Cauet, Cécile de Ménibus, Manu Payet, Laurent Cabrol, Princesse Jade… »

Cette radio spéciale, l’animateur Laurent Petitguillaume en rêvait depuis 10 ans. Il s’est confié dans les colonnes du Parisien le samedi 3 octobre 2020 : « Les Restos ont commencé à la radio. Mais en 2010, on m’avait dit que ça ne marcherait pas. Aujourd’hui, toutes les radios ont leur site et cela fonctionne très bien. J’ai appelé Manu Lévy et Bruno Guillon pour m’aider à lancer le projet parce que je souhaitais un regard moderne. On a voulu réunir des animateurs de toute la France, comme Cauet, Cécile de Ménibus, Manu Payet, Laurent Cabrol, Princesse Jade… »

Quant à Bruno Guillon, le présentateur des Z’amours, il a remarqué auprès des journalistes du Parisien : « C’est le fantasme de tous les animateurs une radio qui réunit une grande partie de la profession. »

L’association des Restos du coeur a d’ailleurs vu le jour avec un appel radio. Le 26 septembre 1985, Coluche prend le micro sur l’antenne de Europe 1. « Personne ne s’attendait à ce que Coluche fasse cet appel. Il n’en avait même pas parlé à Philippe, mon mari, le directeur d’Europe 1 », s’est souvenue Maryse Gildas lors du lancement de Radios Restos, ce vendredi 2 octobre 2020. L’association des restos du coeur espère récolter 40 000 euros afin de pouvoir distribuer des repas cet hiver à ceux qui n’en n’ont pas les moyens.

