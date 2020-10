Karine Le Marchand “L’amour est dans le pré” révèle toutes les coulisses du tournage de l’émission

Karine Le Marchand est une animatrice bien connue et appréciée des Français. En télévision ou en radio, la belle apporte sa bonne humeur, sa répartie et son sourire. Pas étonnant donc que ses fans se comptent par milliers. En effet, ce sont 422 000 personnes qui sont abonnées au compte Instagram de Karine Le Marchand. Et ce sont alors autant de personnes qui peuvent avoir un œil sur les stories qu’elle y partage. Justement, Karine Le Marchand y partageait des images inédites. Des extraits de tournages, de L’amour est dans le pré notamment, qui révèlent la bonne ambiance en plateau, devant et derrière les caméras.

Karine Le Marchand ne cache rien à ses fans

Karine Le Marchand présente et anime L’amour est dans le pré depuis la saison 5. Mais le show est diffusé depuis 2005 ! Cela fait donc près d’une dizaine d’années que Karine Le Marchand est la figure emblématique de cette émission proposée par M6. Elle est donc habituée à la formule, aux tournages et ne lésine pas sur les efforts pour rendre le show aussi prenant que possible. Et cela fonctionne car les audiences sont au beau fixe pour ce programme. L’amour est dans le pré consiste à permettre à des agriculteurs français de trouver l’amour. Ils sont accompagnés par M6 et Karine Le Marchand pour étudier les propositions de leurs prétendants.

Le public découvre des profils attachants, sincères et uniques. Les fans passent du rire aux larmes en une fraction de seconde et ils adorent ça. D’autant que les larmes en question sont souvent des larmes de joie. Lorsque les agriculteurs tombent amoureux, c’est toujours un événement. De plus, M6 et Karine Le Marchand propose également une émission qui propose de prendre des nouvelles des anciens candidats de l’émission. C’est finalement une aventure humaine hors du commun. Les fans de l’animatrice n’ont de cesse de la féliciter de sa démarche. Car il faut savoir que malgré la pandémie et l’arrêt des tournages, Karine Le Marchand a fait vivre ce concept de rencontres à travers son compte Instagram. Elle œuvre autant que possible auprès de ses abonnés pour les accompagner à passer les périodes difficiles. Karine Le Marchand est professionnelle, expérimentée mais à aussi un cœur en or.

Des images du tournage font leurs apparitions sur Instagram

Pour ses fans, Karine Le Marchand est “solaire”, un “remède contre la morosité”. Son humour et sa bonne humeur ont conquis un bon nombre du public. De quoi réchauffer le cœur de l’animatrice qui se donne à fond pour proposer des prestations de qualité, en tout simplicité. De plus, elle n’a pas besoin de se forcer, elle fond lorsque les candidats trouvent enfin l’amour. C’est son objectif que de permettre à des âmes esseulées de trouver une personne qui les accompagnera sur le chemin de la vie. Et elle est d’autant plus heureuse de le faire pour des agriculteurs. Car la vie dans les campagnes, à travailler aux champs ou dans des élevages n’est pas de tout repos. Karine Le Marchand crée de véritables liens d’amitiés avec nombreux des candidats. Et cela n’échappe pas aux fans de L’amour est dans le pré.

Karine Le Marchand est considérée comme ayant un grand cœur par tous ses abonnés

Karine Le Marchand et ses équipes de tournages travaillent avec le sourire. En effet, l’animatrice ne force pas sa bonne humeur et ses fans le ressentent. Mais pour preuve, Karine Le Marchand partageait une vidéo des coulisses de l’émission. En story sur son compte Instagram, ses fans pouvaient alors constater que les fous rires étaient de la partie. De quoi conforter les abonnés de Karine Le Marchand sur le fait que son attitude dans L’amour est dans le pré reste authentique.

En partenariat avec Carrefour, Karine Le Marchand saute sur l’occasion de révéler l’envers du décor à ses abonnés. Et visiblement, le rire fait partie intégrante des tournages. De quoi amuser les fans de L’amour est dans le pré et les rassurer quant à l’authenticité de l’animatrice. Non pas qu’ils avaient des doutes. Mais c’est toujours rassurant de voir ce que l’on pense s’authentifier par des images ou des vidéos. Surtout lorsque ce sont des éléments aussi positifs qui sont mis en avant.

Pleine de surprise, l’animatrice ne change pourtant pas de registre

Karine Le Marchand n’a pas fini de faire des surprises à ses abonnés. Toujours dans une démarche altruiste, l’animatrice propose récemment de rejoindre un challenge visant à collecter des fonds pour les Restos du cœur.

Les fans de L’amour est dans le pré et de Karine Le Marchand ne sont pas étonnés de voir que l’animatrice se utilise son image pour apporter de la visibilité à de nobles démarches. Les personnes dans le besoin, que ce soit affectif ou financier, peuvent compter sur l’empathie et la solidarité de Karine Le Marchand. Ses abonnés la félicitent !