Karine Le Marchand parle ouvertement de sa vie amoureuse, une importante révélation!

Karine Le Marchand est passionnée par les relations amoureuses et donne beaucoup de son temps à en faire naître autour d’elle. Que ce soit à travers son métier d’animatrice de L’amour est dans le pré, ou à travers les lives love sur Instagram, Karine Le Marchand est très impliquée. Mais lorsqu’il s’agit de sa vie sentimentale à elle, l’animatrice sait où elle en est. En effet, dans une interview pour Télé 7 jours, elle se revendique célibataire et fait une annonce qui risque de décourager ses prétendants éventuels. LDPeople vous en résume l’essentiel dans cet article.

Karine Le Marchand aborde avec sérénité son célibat

Karine Le Marchand est très proche de sa communauté d’abonnés sur Instagram. Tous les week-ends, elle donne de son temps pour parler d’amour avec eux. Mais jamais elle ne se met au centre des attentions. Son objectif est avant tout de tendre la main à ses fans. Pour elle, il n’était pas question de laisser tomber ses abonnés pendant le confinement. Le temps de la crise sanitaire, les rencontres sont plus difficiles. Alors, elle prend sur elle et sur son temps de prêter main forte aux âmes esseulées.

Elle fait en somme le même travail de recherche de comptabilité qu’elle ferait en amont de L’amour est dans le pré. Ses lives love permettent à ses fans de se présenter comme recherchant le ou la partenaire idéale et aux autres de les contacter. Le tout à travers des messages de présentations qu’ils transmettent donc à Karine Le Marchand ou directement à ceux et celles qui ont pris la parole.

Une cause noble qui montre effectivement que confinement ou non, pandémie ou non, tout reste possible. Mais plus personnellement, pour Karine Le Marchand, pas question de partir en quête de l’âme sœur. En effet, dans son interview pour Télé 7 jours, l’animatrice assume pleinement son célibat. Et elle va même plus loin encore ! LDPeople relaye son message : l’animatrice pense “rester célibataire encore quelques années”. Car Karine Le Marchand porte encore des blessures de ses anciennes relations. Déçue en amour, elle ne se sent pas prête à croire encore au prince charmant.

Pas d’envie de se mettre en couple pour le moment

Une nouvelle qui va faire débat parmi ses abonnés. En effet, tous sont fans de l’animatrice et lui souhaite de trouver le bonheur. Il ne fait pas de doutes qu’elle donne de l’importance aux couples en général. Dans L’amour est dans le pré ou dans ses lives love, c’est tout ce qui lui importe. En revanche, elle ne souhaite pas se prêter à ce jeu. De plus, Karine Le Marchand affirme ne pas avoir le sentiment d’être seule. Dès lors, elle n’est pas pressée de partager sa vie avec un homme. Très occupée, elle est épanouie dans son travail qui lui consomme beaucoup de son temps. En amitié elle est bien entourée et pour ce qui est de sa famille, Karine Le Marchand ne se plaint pas non plus. Alors, il faudra peut-être encore quelques années pour que la belle imagine se mettre en couple.

Néanmoins, comme le dit le dicton, “c’est quand on ne cherche pas que l’on trouve”. Karine Le Marchand ne serait donc pas à l’abris de surprises malgré son dédain des rencontres amoureuses en ce qui la concerne.