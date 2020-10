Karine Le Marchand pose en nuisette et masque en dentelle ! la toile est conquise !

Sur Instagram, la température est montée d’un cran grâce à Karine Le Marchand et sa dernière photo. L’animatrice s’est montrée en simple nuisette en dentelle. Une photo qui a fait réagir de nombreuses personnes. Explications.

Karine casse internet avec sa dernière photo

On peut le dire, Karine Le Marchand est très active sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il y a quelques jours, sur son compte Instagram, la jeune femme a décidé de mettre en avant un créateur qu’elle aime beaucoup : le couturier Jean Doucet. Ce dernier confectionne des masques avec des motifs qui sortent un peu de l’ordinaire. Il en a d’ailleurs offert quelques-uns à l’animatrice qui s’est fièrement affichée avec.

Ainsi, sur ce cliché on peut donc voir l’animatrice de “L’amour est dans le pré” porter un masque de protection, ainsi qu’une nuisette en dentelle parfaitement assortie au masque. Karine Le Marchand portait une nuisette noire à dentelle au buste si plongeant qui nous permettait de voir la couleur de son soutien-gorge en dessous. Une bien belle photo qui a ravi les fans de l’animatrice qui n’ont pas hésité a commenter.

Karine Le Marchand prend les commandes de “La France a un incroyable talent“

Le mardi 20 octobre 2020 prochain, “La France a un incroyable talent” va faire son retour, en prime sur M6. Cette 15ème saison marque l’arrivée à la présentation de Karine Le Marchand, en remplacement de David Ginola. A cette occasion, la jeune femme se dit extrêmement fière de faire partie de l’équipe : “Je suis très fière d’avoir été nommée Cheffe d’orchestre de « La France a un incroyable talent »! J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant Jury, dingo et tellement humain. C’est la télé que j’aime, avec du show et du coeur” explique-t-elle.

Elle poursuit son propos en indiquant que le fait d’avoir accepté la présentation de ce programme ne veut pas dire qu’elle souhaitait coûte que coûte plus de place à M6 : “David Ginola parti, on m’a proposé de présenter La France a un incroyable talent en plus de L’amour est dans le pré, mais je ne me suis pas dit : « Ah, tiens, je prends du pouvoir » ! Je ne fonctionne pas en termes de stratégie. Après, c’est extrêmement flatteur de se voir confier une émission très aimée du public” a-t-elle notamment déclaré. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour voir ce que ça donne vraiment. Affaire à suivre.