Karine Le Marchand présente sa maman pour la 1ère fois aux internautes !

Karine Le Marchand cartonne ses derniers temps. Entre L’amour et dans le pré et La France a un incroyable talent, elle ne chôme pas ! Mais malgré tout son travail, en partie grâce au confinement, elle prend le temps de passer des moments de détente en famille. En effet, fait rare, Karine Le Marchand passe une soirée télé avec sa maman. Et elle immortalise donc ce moment pour le partager sur Instagram avec ses fans. L’occasion pour elle de la présenter enfin au monde mais aussi de se plaindre gentiment des commentaires incessants de sa mère.

Karine Le Marchand surprend les internautes en leur présentant sa maman

Karine Le Marchand est une professionnelle consciencieuse. Aussi, après les tournages, les enregistrements, les montages et tout le reste, elle prend plaisir à regarder ses émissions. C’est l’occasion pour elle de travailler sur ses performances et de s’investir pleinement dans chacun de ses projets. Et le 23 novembre dernier, Karine Le Marchand était donc devant L’amour est dans le pré. Mais ce qui n’a pas échappé à ses abonnés Instagram c’est qu’elle était alors en présence de sa chère maman. Bien qu’elle soit ravie de la recevoir et de passer du temps avec elle, Karine Le Marchand n’a pas perdu le nord et était décidée à trouver un moyen d’amuser ses fans. Alors, elle inscrira sur la photo d’elle et de sa mère qu’elle partageait en story, que sa maman ne cesse de commenter tout ce qu’il se passe à l’écran.

De quoi amuser certainement une bonne partie des abonnés de l’animatrice. En effet, nous sommes tous conscients qu’il existe différents types de téléspectateurs. Et souvent, ceux qui apprécient regarder la télévision en silence sont dérangés par ceux qui apprécient discuter de tout ce qu’il se passe à l’écran. C’est semble-t-il le cas de Karine Le Marchand et de sa maman. Calme et concentrée devant L’amour est dans le pré, l’animatrice s’exaspère gentiment des commentaires interminables de sa maman. Pour sa défense, ce n’est pas courant de voir sa fille à la télévision. Bien qu’elle soit tout de même censée avoir eu le temps de se faire à l’idée, s’empêcher de discuter de ce qui se passe dans le programme pendant sa diffusion doit lui être impossible.

Un moment mère-fille qui amuse les abonnés de l’animatrice

Enfin, les abonnés de Karine Le Marchand, au delà du fait de s’amuser de la réaction de l’animatrice, sont heureux de découvrir qui est sa maman. En effet, Karine Le Marchand présente sa mère pour la première fois sur les réseaux sociaux. La meilleure amie de Stéphane Plaza reste toujours attentive à conserver un jardin secret. Son intimité et sa vie privée ne sont pas des éléments accessibles si facilement sur Internet. C’est donc une preuve de confiance de sa part que de présenter sa maman aux internautes. Et ils savent apprécier ce cadeau à sa juste valeur. Tout en s’amusant des plaintes de Karine Le Marchand qui doit endurer les commentaires de sa mère pendant qu’elles regardent L’amour est dans le pré.

