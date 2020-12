Karine Le Marchand ridiculisée et dézinguée par Hanouna, elle prend sa revanche avec un nouveau programme !

Depuis plusieurs mois, il semble exister une grosse tension entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna. À de nombreuses reprises, l’équipe de TPMP n’a pas été tendre avec la belle brune. Pire, ils se sont légèrement moqués d’elle. Mais ce 3 décembre dernier, Karine Le Marchand paraît tenir sa revanche. Alors que s’est-il réellement passé entre les deux stars ? LD people revient sur ce clash entre animateurs !



Karine Le Marchand et Cyril Hanouna : une guerre à répétition



La genèse de l’histoire



À plusieurs reprises, les chroniqueurs de TPMP évoquent le cas de Karine Le Marchand. D’ailleurs, ce n’est pas toujours en des termes flatteurs qu’ils parlent d’elle. En effet, il semble réellement exister une tension entre Cyril Hanouna et Karine Le Marchand depuis très longtemps. Néanmoins, on ne connaît pas l’origine exacte de cette animosité. Mais d’un côté comme de l’autre, les remarques fusent. Encore très récemment, les équipes de TPMP n’ont pas eu des propos élogieux sur la jolie brune.



En effet, le 18 novembre dernier, Cyril Hanouna met à nouveau en doute un projet de Karine Le Marchand à la télévision. Car depuis 2017, la présentatrice parle de créer un nouveau concept. Karine Le Marchand souhaite pour cela s’associer à Cristina Cordula. Ainsi, elle a l’idée de réaliser un programme autour des personnes en surpoids. Il s’agirait de les suivre avant, pendant et après une opération chirurgicale. Mais Cyril Hanouna semble lui douter que ce projet voit le jour. Très ironique, il a évoqué cette pseudo-émission ce 3 décembre dernier. ” On n’a toujours pas vu l’émission, elle en montage depuis 2017 “.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

” Opération Renaissance “



Dès lors, cette dernière déclaration de Cyril Hanouna parait une nouvelle déclaration de guerre. Alors comment va réagir Karine Le Marchand ? En réalité, elle semble déjà avoir pris sa vengeance. Car M6 vient de faire une grande annonce. Et celle-ci semble donner tort à Cyril Hanouna. Car Karine Le Marchand va bien présenter cette nouvelle émission. Ainsi, elle s’appellera Opération Renaissance. Très heureuse, la belle brune confirme cette information dans la presse. D’ailleurs, elle précise avoir beaucoup travaillé sur le sujet. De plus, elle reconnaît que cela a pris du temps. Mais le but est de présenter un programme de qualité. ” Nous avons eu trois ans de tournage et un an de montage. Un délai essentiel pour être dans la réalité et non dans la téléréalité “.



Aussi, Karine Le Marchand sera accompagnée de Cristina Cordula pour ce nouveau rendez-vous. Parmi de nombreux spécialistes, la Brésilienne sera également présente pour conseiller les candidats. D’autres professionnels feront aussi partie de l’aventure. Puisque des chirurgiens, des diététiciens et des psychiatres seront présents pour soutenir les malades. En tout, ce seront neuf femmes et un homme qui tenteront de commencer une nouvelle vie. Grâce à cette émission, Karine Le Marchand espère pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Mais cela semble être également un joli pied de nez à Cyril Hanouna. Karine Le Marchand fait donc d’une pierre deux coups. Aujourd’hui, elle semble rendre la monnaie de sa pièce à celui qui l’a critiqué.

Décidément, Karine Le Marchand semble très occupé ces derniers temps. En plus de L’amour est dans le pré et de Ambition intime, elle a également rejoint cette saison Incroyable talent. Ce nouveau programme la met en tête des animatrices les plus présentes à l’écran. LD People est impatient de vous présenter cette nouvelle émission.