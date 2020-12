Karine Le Marchand: sa fille Alya lui ressemble comme deux gouttes d’eau! (sublime)

Karine Le Marchand est l’une des animatrices préférées du PAF. Elle est aussi amie avec de nombreuses personnalités de la télévision et aiment mettre en contact les paysans et des prétendantes dans l’Amour est dans le pré. Elle est plutôt pudique sur sa vie privée, surtout pour révéler des informations sur sa fille Alya. Mais, la présentatrice de M6 a touché ses fans en diffusant des photos de sa fille qui lui ressemble beaucoup. Ldpeople vous en dit plus !

Le 30 novembre dernier, un nouvel opus de l’émission L’amour est dans le pré a été diffusé sur M6. Une programme très suivi animé par Karine Le Marchand depuis une décennie. Elle maîtrise bien le concept et est devenue une célébrité. La présentatrice se dévoile peu sur ce thème, elle qui a eu avec son ex-mari une jeune fille, nommée Alya, née en 2002.

Alya, pourquoi ce prénom ?

A l’occasion d’un entretien donné au site Magicmaman, l’amie de Stéphane Plaza a détaillé la manière dont elle a décidé du prénom de sa fille. « Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon papa est originaire du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d’un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n’était pas évident ! Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) ‘la plus fervente’, et en hébreu ‘la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise », avait-elle précisé.

Karine Le marchand a eu des difficultés pour tomber enceinte

Maman et célibataire, la présentatrice Karine Le Marchand est tout de même comblée, elle qui croyait durant une longue période ne pas pouvoir avoir d’enfants. « Comme de nombreuses de personnes, je ne parvenais pas à tomber enceinte. Donc j’ai réalisé de nombreux examens, et je suis tombée sur plein de professionnels qui m’ont dit des choses terribles avec plus ou moins de précaution », indiquait la présentatrice dans une interview accordée au site Brut. Et finalement, contre toute attente, cela a abouti : « j’ai été opérée. J’ai tout arrêté et je suis tombée enceinte sans le savoir ».

Karine Le Marchand reste discrète sur sa vie privée

L’animatrice souhaite ne pas exposer sa fille sur les réseaux sociaux, mais, elle a fait quelques exceptions, par exemple en 2019 à l’occasion de son anniversaire. « Alya, ma fille… Merci pour tout cet amour que tu as fait naître en moi depuis 17 ans aujourd’hui. J’essaye de tenir au mieux mon rôle de mère, de te transmettre mes principes, et de te montrer la voie… mais au fond je sais que tu prendras la bonne : le tien. Je t’aime à la folie », notait-elle sous un cliché d’Alya lorsqu’elle était alors enfant. Karine Le Marchand n’a pas diffusé de clichés récents de sa fille. Il faut dire que la médiatisation peut être mal vécue par des enfants de célébrités.