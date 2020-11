Karine Le Marchand: Sa folle soirée alcoolisée avec Stéphane Plaza révélée, c’est fou !

Stéphane Plaza est le nouveau colocataire de Karine Le Marchand, comme en témoigne une soirée très alcoolisée qu’ils ont passé ensemble …

Karine Lemarchand et Stéphane Plaza entretienne une belle amitié forte et sincère et ce n’est plus un secret pour personne … Les deux amis de longue date se montrent ensemble très souvent, et font la fête pour différents événements. Il y a quelques jours, le plus célèbre agent immobilier de France faisait une demande plutôt insolite via sa story Instagram, à la désormais célèbre présentatrice de “L’amour est dans le pré » :

“Bon Karine, je t’annonce : comme on n’a pas le droit de louer en ce moment, madame la ministre ne veut pas… Alors j’arrive chez toi pour deux ou trois mois.” annonçait-il Stéphane Plaza !

Serait-ce une blague de notre éternel farceur ? Eh bien cette fois, il ne semblerait pas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Le nouveau colocataire est en effet bien chouchouté, comme on peut le voir Sur la story de Karine Le Marchand. Il semblerait bien qu’il ait trouvé place sur le canapé et que l’animatrice prenne soin de lui.

Celle qui a eu comme compagnon Lilian Thuram et Joey Starr lui avait préparé avec bienveillance, une salade composée de fenouil et de chou kale. “C’est prêt ! (…) C’est très bon pour la santé, c’est très healthy”, lance-t-elle à son invité manifestement pas emballé outre-mesure par le plat du soir. “Ah non, je ne vais pas manger ça !”, a-t-il lancé à une plutôt Karine Le Marchand intransigeante : “Ah si, tu es à la maison, tu suis le rythme !“. C’est alors que l’agent immobilier ne s’est pas démonté et a imposé le programme télé du soir “Dépêche-toi parce qu’il faut qu’on regarde James Bond !”. Karine Le Marchand a alors répondu non sans humour à cette proposition : »Je sais pourquoi je suis célibataire, c’est pour ne plus vivre ça” Stéphane Plaza .

En voilà deux qui ont donc la même manière de vivre et qui se sont bien trouvés !

QUAND KARINE CUISINE, STÉPHANE PLAZA FAIT LE MÉNAGE !

Et ce n’est pas tout, Ce samedi 21 novembre, après avoir surpris ses followers en dévoilant, dans sa story Instagram, qu’il déménageait pour aller poser ses valises chez…sa meilleure amie Karine Le Marchand !L’animateur star en matière d’immobilier, a avoué qu’il resterait sûrement quelques mois, le temps que les travaux chez lui se terminent.

Ces aventures amicales ont alors ravi leurs nombreux followers qui s’amusent beaucoup de leur complicité.

On peut voir via leurs nombreux post leur belle complicité ! Et surtout Stéphane Plaza a posté une photo où on le voyait passer l’aspirateur avec la légende “Partage des tâches ménagères : pendant que Karine dort, je m’attaque au ménage », et elle a repartagé ce cliché, en précisant qu’il était “Mytho” selon ses propres termes.

On a donc hâte de découvrir la suite des aventures de Karine et Stéphane Plaza en coloc ! Cela pourrait en effet devenir une véritable série sur Instagram, une idée à leur suggérer peut-être ?