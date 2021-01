Karine Le Marchand: Sa maman insultée sur les réseaux sociaux, elle recadre l’internaute en question

Ce vendredi 1 janvier, Karine Le Marchand a voulu bien faire en consacrant en prenant un peu de son temps pour faire un live sur Instagram. La jeune femme souhaitait donner la chance aux célibataires de faire des rencontres, mais tout ne s’es pas passé comme prévu. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il y a eu exactement.

Un internaute insulte la maman de Karine Le Marchand

Bien connue pour faire rencontrer des célibataires aux agriculteurs, Karine Le Marchand avait décidé de commencer la nouvelle année en offrant sa tribune à l’ensemble des célibataires de son réseau. En effet, la jeune femme anime des lives sur son compte Instagram et donne la possibilité à des célibataires de rencontrer de l’amour. Malheureusement parfois les bonnes causes sont critiqués par certains et c’était le cas ce vendredi 1 janvier. Un internaute s’est notamment permis d’insulter la maman de l’animatrice de M6 : “Y’a quelqu’un qui écrit ‘Ni*** ta mère'” dit-elle.

Karine Le Marchand : sa mère insultée en plein direct sur Instagram, elle recadre l’internaute (VIDEO) https://t.co/OMyEw8O972 pic.twitter.com/uIsfIDP4ZN — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) January 2, 2021

Mais comme à son habitude, Karine Le Marchand sait comment se sortir d’une mauvaise intension et l’animatrice n’a pas mis longtemps avant de lui répondre avec humour : “Alors je te remercie, régulièrement, effectivement, ma maman a la chance d’avoir des relations, mais je vais lui faire part de tes encouragements, je crois qu’elle est assez épanouie. Sans doute une team qui s’est trompée d’adresse” commence-t-elle par dire. Elle poursuit son propos et déclare ensuite : “Si on croit me vexer, me faire de la peine et m’agresser en me disant ‘ni*** ta mère’, c’est très mal tombé, je trouve ça complètement con, mais ça me touche pas“. Voilà qui est dit.

Karine Le Marchand est en deuil

Après son live le 1 janvier, Karine Le Marchand était de retour le 2 janvier pour annoncer une très mauvaise nouvelle. En effet, sa petite chienne, née en janvier 2020, a perdu la vie, renversée sur le route : “Notre petite Rose s’est fait renverser hier soir. C’était notre petit rayon de soleil. Nous sommes très tristes. Voilà. C’est la vie. Prenez soin de vous” a notamment écrit l’animatrice en légende d’une photo de son compagnon de vie pendant presque un an.

Karine Le Marchand : début d’année terrible et endeuillé par la perte d’un être cher https://t.co/wLqv5dKV0S — LERAY Jean-Michel (@LERAYJean) January 3, 2021

Les internautes partagent également la douleur de Karine Le Marchand et de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir dans les commentaires : “Tellement triste pour votre petite Rose ! Nous partageons sincèrement votre peine Karine.“, “Toutes mes condoléances pour votre petite Rose ! Qu’elle repose en paix. Courage à vous Karine !“, “Quelle triste nouvelle. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter cette épreuve” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. La rédaction de LD people se joint aussi à la douleur de l’animatrice de M6.