Karine Le Marchand se fait “dézinger et moquer” pour ses vacances, elle réplique cash !

Alors que la célèbre animatrice de L’Amour est dans le pré, passe ses vacances sous le soleil de la Grèce, une internaute la clashe violemment. Karine Le Marchand ne s’attendait pas à une telle réaction lorsqu’elle partageait une photo d’elle en mode détente sur son compte Instagram. Alors que dans quelques jours, elle s’apprête à rejoindre Paris pour reprendre ses activités professionnelles, la meilleure amie de Stéphane Plaza souhaitait offrir à ses fans un cliché plutôt humoristique de son séjour sur l’île de Mykonos. ” Les Knackis sont de sortie #happy #énergie #soleil ” ironisait l’animatrice de 51 ans, en laissant découvrir ses jambes au bord d’une piscine avec une vue sur la mer. Une manière humoristique de se moquer de ses interminables jambes.

La future présentatrice de La France a un incroyable talent n’imaginait pas avec cette publication pouvoir choquer qui que ce soit, mais un commentaire l’a réellement fait bondir. Même si de nombreuses remarques de ses fans étaient très élogieuses concernant sa beauté et lui souhaitaient de bonnes vacances afin de profiter d’une période de repos bien méritée, une personne avait décidé de lui assener un message sous forme de reproche non dissimulé.

Ver esta publicación en Instagram les knackis sont de sortie 😀…#happy #énergie #soleil Una publicación compartida de Karine Le Marchand (@karine.le.marchand) el 14 Ago, 2020 a las 7:27 PDT

” Quand les stars se sentent toujours obligées d’afficher leur luxe des vacances alors que d’autres meurent de faim. Le covid n’a sûrement pas changer une chose, l’humanité et le bon sens cette année au lieu de mettre notre argent dans des vacances, aidons ceux qui souffrent des conséquences graves du covid “ écrivait une femme afin de critiquer le séjour selon elle, coûteux de la célèbre animatrice. Une remarque que Karine Le Marchand n’a visiblement pas appréciée même si on peut comprendre que cela partait d’une idée généreuse afin d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Un commentaire qui avait peut-être pour but de soutenir ceux qui ont souffert de cette crise sanitaire et qui se retrouvent dans une situation délicate aujourd’hui.

Très attentive à ce qui se passe sur son réseau social, la présentatrice avait décidé de lui répondre de manière très claire ” Chère Nancy, partir en Grèce ne changera pas le covid malheureusement. Et partir en vacances n’enlève pas le pain de la bouche de ceux qui manquent de tout. Et vous, vous faites quoi concrètement chaque jour pour ceux qui meurent de faim, au fait ? “.

Une réponse qui avait le mérite d’être claire et qui ne laissait planer aucun doute sur la manière dont Karine Le Marchand a vécu ces critiques. Si on imagine bien que cet internaute n’était peut-être pas dans la haine, mais avait simplement soulevé un problème de manière maladroite, cette critique ouverte sur le train de vie de Karine Le Marchand était quand même quelque peu déplacé. Cette dame oubliait peut-être qu’après la période de confinement l’industrie du tourisme représente aussi un grand nombre d’emplois aussi bien en France qu’ailleurs en Europe. Et la Grèce en situation de crise ne fait pas exception à la règle.

Mais la célèbre animatrice commence à avoir l’habitude de cette exposition qui l’amène parfois à être critiquée comme c’est souvent le cas pour certaines stars. Elle avait d’ailleurs subi le même genre de reproches à l’heure du confinement. Pendant cette période, les enregistrements de l’Amour dans le pré avaient été annulés et Karine Le Marchand avait décidé d’organiser des rencontres à distance pour ses followers. Depuis chez elle, l’animatrice organisait donc un Love live où elle se faisait rencontrer des célibataires. Alors qu’elle se filmait chez elle, un internaute s’était permis également de critiquer son mode de vie en s’étonnant de la taille de sa cuisine et de son appartement. Des remarques dans le même style qu’elle vient de subir, il y a quelques jours.

Mais parfois les attaques dont la belle brune est la cible ne viennent pas d’anonymes, mais de gens beaucoup plus célèbres. On se rappelle notamment de l’épisode entre Karine Le Marchand et les équipes de Cyril Hanouna qui avaient créé le buzz il y a quelques mois. Lassée d’être critiquée selon elle, par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, l’animatrice avait en effet publié un message lourd de sens sur Instagram : ” Les réseaux sociaux donne le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui avant ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui, ils ont le même droit de parole qu’a un prix Nobel, c’est l’invasion des imbéciles “.

Un texte qui était accompagné à l’époque d’une photo de Kelly Vedovelli et de Matthieu Delormeau, à qui cette critique était visiblement destinés. De son côté, Cyril Hanouna avait immédiatement réagi en se montrant très protecteur envers ses chroniqueurs. ” On a toujours été très sympathique. Elle est montée dans les tours, alors qu’ils n’avaient rien dit de grave. Elle est blacklistée de toutes nos émissions. On espère qu’elle ira mieux, qu’elle va redescendre et qu’elle présentera ses excuses “. Une petite guerre par messages interposés donc on ne connaît pas l’issue aujourd’hui. Mais Karine Le Marchand n’avait pas voulu laisser le dernier mot au présentateur vedette de C8 et avait décidé de surenchérir en lui répondant ” Aaah ! Je n’avais pas l’intention de m’excuser “. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle aujourd’hui Karine Le Marchand n’a plus de compte Twitter et qu’elle est passée en mode privé, puisque c’était via ce réseau que les échanges entre Cyril et elle avait eu lieu. Une manière de montrer son désaccord avec la méthode.

Ver esta publicación en Instagram Les knackis à la plage..#kiff #ReposDeLaGuerrière Una publicación compartida de Karine Le Marchand (@karine.le.marchand) el 17 Ago, 2019 a las 10:36 PDT

On se rappelle également d’une autre anecdote en 2019 lorsqu’elle postait une photo d’elle lors de ses vacances aux Bahamas. Sur le cliché, elle dévoilait déjà ses jambes, ce qui avait provoqué un commentaire assez désagréable de la part d’une personne sur internet ” Les vergetures, c’est moche !!! “. Là aussi, elle s’était empressée de répondre, mais n’avait pas hésité à utiliser le ton de l’humour ” Merci à vous pour cette remarque élégante et constructive. Je ne manquerai pas de vous envoyer des photos de ma cellulite et d’un herpès labial. Je vous conseille de monter un cabinet de coaching, car votre empathie et votre gentillesse positive feraient merveille. Bonne journée à vous ! “.

Après toutes ces expériences, il est à espérer que cette dernière attaque sur Instagram concernant son voyage en Grèce ne la poussera pas à également se retirer du célèbre réseau social. Mais au vu de toutes ces années qu’elle a passé à la une des médias, Karine Le Marchand aura certainement la capacité de passer au-dessus de cette histoire, et d’oublier ces critiques pour pouvoir se concentrer sur sa vie. Une expérience désagréable, mais qui est le revers de la médaille d’une célébrité qui vous expose de manière permanente.