Karine Le Marchand se fait dézinguer violemment, «Elle est clairement hypocrite» par l’équipe de Hanouna!

Dans l’émission Touche pas à mon poste, Karine Le Marchand a une fois de plus, été clashée par certains chroniqueurs. Car pour les acolytes de Cyril Hanouna, la présentatrice est très loin d’être à la hauteur. Depuis le 20 octobre dernier, l’animatrice de L’Amour est dans le pré a rejoint le casting d’une autre émission. Aujourd’hui, Karine Le Marchand assure la présentation de La France a un incroyable talent. Mais la remplaçante David Ginola serait très loin de faire l’unanimité !

Karine Le Marchand

Sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi avait lancé les hostilités. Dans un premier temps, il a reconnu que Karine Le Marchand est une excellente au journaliste. Par contre, toujours selon lui, l’animation ne serait apparemment pas son point fort. L’ancienne star de TF1 a effectivement une grande expérience en la matière. Au cours des années, il a animé lui-même un grand nombre de programmes. Et selon son expérience, Karine Le Marchand serait loin d’être compétente dans cet exercice. “ Il faut emmener la chose, là sur un plateau. Elle ne fait pas le job, moi ça ne me convient pas ” a déclaré le fils de Jean-Pierre Castaldi.

De plus, d’autres chroniqueurs semblaient du même avis. En effet, Gilles Verdez a aussi sauté sur l’occasion, bien décidé à donner son opinion. Et Karine Le Marchand en a pris pour son grade. “ Elle est tellement en retrait, elle est d’une froideur terrible, on a l’impression que ça ne l’intéresse pas du tout ” n’a-t-il pas hésité à balancer.

Décidément, ce n’était vraiment pas le bon jour pour Karine Le Marchand. Et durant de longues minutes, les critiques acerbes se sont enchaînées. Finalement, Kelly Vedovelli a pris la parole. Les téléspectateurs pouvaient donc imaginer un peu plus de douceur dans les propos. Mais la solidarité féminine n’a véritablement pas joué. À l’instar de ses compagnons, l’ancienne DJ a encore eu un jugement plus sévère. ” On voit à quel point elle se moque de nous depuis le début. Moi aussi, je me suis fait avoir au début, mais elle est clairement hypocrite, là c’est la preuve vraiment qu’elle en a rien à faire des gens et que même sa façon de présenter, ça montre son hypocrisie “ a asséné Kelly Vedovelli. Voilà donc Karine Le Marchand rhabillée pour l’hiver !

Décidément, l’animatrice de La France a un incroyable talent ne semble pas être très bien vue par les chroniqueurs de C8. Car il ne s’agit pas des premières attaques perpétrées par la troupe de Cyril Hanouna. Par le passé, toute l’équipe de TPMP s’était déjà montrée virulente envers Karine Le Marchand. Il existe donc bel et bien un historique dans cette véritable guerre médiatique. Déjà au début de cette année, l’animateur vedette de C8 avait lancé quelques piques bien placées à sa collègue.

Pourtant, l’origine de cette querelle viendrait de propos prononcés par Karine Le Marchand. Selon Cyril Hanouna, la belle brune aurait eu des mots très durs envers ses chroniqueurs chéris. Et en patron et en ami, Baba avait décidé de prendre la défense de ses proches. D’ailleurs, en direct sur C8, ils avaient exigé des excuses de Karine Le Marchand. Manifestement, ces deux-là ne sont pas près de partir en vacances ensemble. Régulièrement, une petite bataille par média interposé revient donc à la une de l’actualité. Pourtant, cette fois-ci pourrait bien être celle de trop. Car dans TPMP, Karine Le Marchand a été jugée incompétente pour le job qui lui est attribué ! Ces dernières attaques pourraient donc être celles de trop pour la belle brune !