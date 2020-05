Karine Le Marchand, se montre en nuisette à dentelle sur la toile et met le feu aux internautes

Karine Le Marchand ultra glamour s’affiche en nuisette sur Instagram et fait sensation sur la toile ! Karine Le Marchand, présentatrice de “ L’amour est dans le pré ”, est très active sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement et elle n´a pas l’intention de laisser ses célibataires chéris, comme elle aime les appeler.

Quand d’autres publient d’ancienne photos, des replays, ou tout simplement des photos de leur confinement sur la toile, Karine elle a décidé de rester toujours aussi proche que possible de ses fans. C’est ainsi que la présentatrice avait pris l’initiative de créer ce qu’elle appelle des “ Live Love ”, sur son profil, afin de proposer à ses fans célibataires de trouver l’amour directement sur Instagram.

« Je donne une heure de Rdv, et je vous prends au hasard une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir, et vous contacter “ avait-elle alors expliqué. « C’est ouvert à tous les célibataires gentils, sympas, sincères dans leur quête. On a besoin d’espoir, de joie et d’amour. Des lives qui ont absolument ravis ses followers, et qui continue avec le déconfinement « Des ex confinés voudraient trouver l’amoouuuuuuuur » écrit-elle.

Avec plus de 457 000 followers dont certainement quelques milliers de célibataires qui la suivent sur son compte Instagram, il est certain que ses fans ne pouvaient manquer cette vidéo que Karine Le Marchand publie en story sur son profil. Car c’est en petite tenue très glamour, mais aussi très affriolante qu’elle apparaît dans cette séquence ! En effet, c’est dans une jolie petite nuisette, toute en dentelle noire et au décolleté particulièrement profond que la belle brune se dévoile, laissant ainsi transparaître gracieusement le joli soutien-gorge qu’elle portait.

Une nuisette provenant d’un créateur que Karine affectionne tout particulièrement, et qu’elle avait ainsi décidé de mettre en lumière. Belle lumière, effectivement ! Si Karine Le Marchand désirait faire le show pour ce créateur, qui crée d’ailleurs des masques de protection très stylés et originaux avec lesquels elle s’affiche parfois, et de profiter justement de sa notoriété sur la toile pour le mettre en valeur, c’est parfaitement réussi…. Et aussi juste de quoi échauffer les esprits et les corps de ses centaines de milliers de fans.

Karine Le Marchand qui adore les décolletés plongeants et les jupes très courtes, a souvent fait grimper les températures. En septembre de l’année dernière, l’ancienne mannequin avait partagé un cliché de son shooting pour le magazine “ Elle “. Dans une tenue super glam, elle apparaissait en working girl pour un côté totalement femme fatale, avec une magnifique chemise noire déboutonnée au niveau du décolleté, mini jupe noire et magnifique chaussure talons aiguilles super tendances.

On ne pouvait qu’admirer sa magnifique silhouette, et les jambes parfaitement fuselées de l’animatrice. Un cliché qui n’avait pas manqué de faire réagir la toile, et de séduire l’ensemble de ses fans, qui n’ont eu cesse de la complimenter : “Quand la classe rime avec la grâce”, “Sublimissime Karine ! Quand on vous voit… On n’a pas peur de vieillir ! “,”C est quoi ton remède pour avoir de sublimes jambes”. En février dernier, la maman d’Alya nous révélait également sa taille de guêpe et des abdos en béton, habillée d’une petite brassière et d’une petite jupe de sport, qu’elle publiera aussi en story, un cliché de 24 h.

Depuis le début du confinement en mars dernier dû à la pandémie mondiale du coronavirus, et des mesures sanitaires strictes mises en place, les tournages sur l’ensemble des plateaux de télévision des chaînes françaises ont été complètement mis à l’arrêt.

Des ex confinés voudraient trouver l'amouuuuuuur

Alors que M6 diffusait les portraits des agriculteurs de cette saison 15, de “ L’amour est dans le pré ”, en mars dernier, onze hommes et deux femmes, tous âgés entre 37 et 63 ans, la chaîne avait du arrêter son programme sur le champ. Les tournages de l’ouverture des courriers et des speed dating devaient commencer au mois de mai. L’animatrice avait alors rassuré les téléspectateurs dans un live Instagram et a révélé en avril que les enregistrements devraient reprendre prochainement. : « On ne sait pas, mais ça va aller pour septembre… On bossera tout l’été ! ».

Aujourd’hui, la question semble toujours en suspend, aucune date de reprise n’est, en effet, encore annoncée, car les mesures sanitaires de déconfinement sont très strictes, notamment avec le port du masque obligatoire, la distanciation et les déplacements interdits de moins de 100 km des candidats, qui chamboulent le cours de l’émission. La production a expliqué toutefois dans le journal l’indépendant : « C’est évolutif, il n’est question que d’options pour le moment.

Par conséquent, il est un peu tôt pour vous en dire plus “. Mais M6 continue de demander aux téléspectateurs d’écrire aux agriculteurs qu’ils souhaitent rencontrer. La production a en effet révélé récemment au Parisien s’adapter pour gérer les courriers des célibataires à la recherche de leur âme sœur. Avec le confinement et le ralentissement des activités de La Poste, il a été demandé aux candidats de privilégier les mails, plus faciles et rapide à gérer.

Reste à savoir quand le programme sera prêt à reprendre … Mais a priori pas avant septembre prochain. Les fans de l’émission devront donc s’armer d’un peu de patience pour retrouver leur speed dating préféré, qui promet aussi cette année d’être bouleversant. En effet, les téléspectateurs découvriront Florian, éleveur de vaches en Nouvelle-Aquitaine, devenu paraplégique après un accident, ou encore Mathieu qui a été victime d’un burn-out.

En attendant la reprise, Karine Le Marchand, toujours innovatrice est très active sur les réseaux sociaux pour toujours rester au plus proche de ses quelques centaines de milliers de followers. Ceux-ci pourront, en effet, trouver quelques consolations dans les insta » Live Love » que la belle brune anime en direct les samedis et dimanches sur son Instagram, et qu’elle rediffuse sur son compte Facebook.

Si ses » Live Love » sont par vus en moyenne par 100:000 personnes, nous pouvons être certains que ce cliché en petite tenue de l’ex-mannequin, publié dans sa story aura bien donné un coup de chaud à certains de ses chers « célibataires chéris », qui attendent avec impatience de rencontrer leur moitié et de vivre l’amour, avec un grand A.