Karine Le Marchand, totalement séduite par Patrick Bruel, ses révélations très touchantes à propos de son idole

Même lorsqu’on est une grande star, on peut également avoir des idoles. Il semble que ce soit le cas de Karine Le Marchand. Car de toute évidence, la présentatrice de L’amour est dans le pré est totalement fan d’un grand artiste. D’ailleurs, elle ne s’en cache pas ! En effet, la belle brune parait incapable de résister à un chanteur français. Il ne s’agit pas de n’importe qui puisque celui-ci est tout simplement Patrick Bruel ! LD People revient sur les déclarations de l’animatrice de M6.



Karine Le Marchand : Patrick Bruel ” il est trop fort “



Personne ne semble insensible !



Ce mercredi 9 décembre 2020, Patrick Bruel était présent sur le plateau de C à vous. Il est effectivement en promotion sur les plateaux de télévision. Le chanteur vient en effet présenter un coffret CD et DVD. Sur celui-ci, Patrick Bruel propos ses plus grands tubes et de deux de ses spectacles. Dès lors l’animatrice Anne-Élisabeth Lemoine lui a réservé une petite surprise. Aussi, elle a diffusé un message publié par Karine Le Marchand. Et sur celui-ci, la nouvelle présentatrice de La France a un incroyable talent ne tarit pas d’éloges au sujet de l’artiste. Ainsi, dans cette séquence, elle ne peut cacher son admiration pour le chanteur.



Apparemment très touché par l’attention de Karine Le Marchand, l’interprète de Casser la voix explique comment il fait tout son possible pour satisfaire son public durant plusieurs décennies. Car depuis le début de sa carrière, il sait comment captiver ses spectateurs. Du moins, il a appris à le faire. En effet, chacun de ses concerts donne lieu à de vraies scènes de folie populaire. Et pour cela, il dispose d’une technique très particulière. LD People vous révèle comment Patrick Bruel arrive à soulever les foules grâce à une petite astuce. Et ce ” truc “, il le tient d’un homme très important dans sa vie.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

” Quand il parle, c’est à toi “



Dans ce message diffusé par Karine Le Marchand, cela ne fait aucun doute. La présentatrice est totalement fan du chanteur. D’ailleurs, elle rate rarement ses passages sur scène. Lors de son dernier concert en 2019, elle est évidemment présente. Aussi, elle se souvient de l’émotion qu’elle a ressenti. ” C’est un séducteur Patrick. Il te fait croire, alors qu’il y a six mille personnes, que quand il parle, c’est à toi. Et tu y crois. Il est trop fort “. Visiblement touché par ce message, Patrick Bruel accepte ce compliment de bonne grâce. Car pour lui, son public est le plus important. ” C’est très bien d’arriver à rendre personnel quelque chose d’universel, c’est très important “.



Car lorsque Patrick Bruel chante, c’est comme s’il s’adressait à une seule personne. Aussi pour se faire, il se met dans un état d’esprit particulier. Et cette attitude, il la doit à un conseil de son grand-père. ” Avant que je fasse mes premières télé, j’étais un peu tremblant. Il me disait : ‘Tu regardes dans la caméra et tu penses à moi. C’est moi qui suis derrière, c’est à moi que tu chantes’ “. Ainsi, depuis le début de sa carrière, Patrick Bruel suit toujours ces conseils précieux. Apparemment, ils semblent toujours fonctionner bien des années plus tard. D’ailleurs, Karine Le Marchand reconnaît que cela fait beaucoup d’effet sur elle. Comme sur un grand nombre d’autres fans aussi !