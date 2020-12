Karine Le Marchand violemment attaquée sur son recours à la chirurgie esthétique: Elle balance tout!

La présentatrice de M6 Karine Le Marchand n’a jamais nié ses recours à la chirurgie esthétique. Mais une grosse polémique oppose les animateurs de C8 à la présentatrice de l’Amour est dans le pré.

« Je dois également dire que j’ai eu recours à la chirurgie esthétique, je l’assume tout à fait, soulignait Karine Le Marchand, en 2019, dans le magazine Elle. Je n’aime pas qu’on culpabilise les femmes sur ce sujet. » Si elle l’affiche clairement, la présentatrice télé a néanmoins été mise en cause par l’un des chroniqueurs de Touche pas à mon Poste, de vouloir absolument y avoir recours sans rien régler. Une grosse polémique est née.

Une grosse réduction sur l’opération

« Comme tous les VIP, la direction de la clinique lui avait offert une réduction substantielle », a dit Jean-Michel Maire, sur le plateau de TPMP, tout en soulignant qu’il s’agissait d’une promotion de “30% à peu près”. « Elle fait ses soins et au moment de partir, elle dit : ‘Non, je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer. Voyez ça avec la directrice !’. Je trouve ça fou ! Je le dis parce que je n’aime pas, ce n’est pas des manières (…) On ne se barre pas sans payer”, indiquait alors le chroniqueur de Cyril Hanouna.

La patronne de la Clinique des Champs-Elysées soutient Le Marchand

Karine Le Marchand, folle par ces informations, n’a pas tardé à répliquer au journaliste. Celle-ci a fait diffuser, sur sa page Instagram, un mail reçu et écrit par la patronne de la fameuse Clinique des Champs-Elysées : « Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l’origine dans ses déclarations. D’autant plus qu’il n’est pas venu dans notre établissement depuis plus d’un an, et surtout dans la mesure où ce qu’il atteste est totalement faux. Je suis désolée de toute cette histoire, merci pour ta fidélité et ton amitié. ». « Mensonges, harcèlement…No comment… », a de son côté noté Karine Le Marchand, en légende de sa publication.

Karine Le Marchand, une présentatrice très en vue

Karine Le Marchand est l’une des personnalités parmi les plus populaires du PAF. Elle anime depuis de nombreuses années et c’est une recette qui fonctionne vraiment très bien. Le but de cette formidable émission est de faire rencontrer des conjoints à des agriculteurs qui sont célibataires. Les prétendantes doivent envoyer des lettres à la chaîne et qui les transmet ensuite aux paysans. Les audiences de ce programme sont très élevées. La jeune femme a aussi animé le programme « une ambition intime » sur M6, elle a interviewé plusieurs personnalités politique avant l’élection présidentielle. Ce fut une émission très innovante, car les hommes politiques se sont livrés de manière exceptionnelle. L’une des grandes qualités de Karine Le Marchand est sa capacité à ce que les invités se confie de manière naturelle et très transparente.