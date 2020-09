Karine Le Marchand : voici sa plus grande terreur et inquiétude à cause de la pandémie

Karine Le Marchand n’a pas oublié ses fans pendant la période de confinement. L’animatrice était peut-être privée de travail, elle ne pouvait cependant pas se résoudre à rester les bras croisés. Pourtant, elle était habitée par la peur, tous les jours, à cause de la pandémie. Karine Le Marchand imaginait même volontiers que c’était la fin de la télévision telle qu’on la connaissait. Mais les tournages ont repris et l’animatrice sera de retour dès ce soir sur M6 pour le premier épisode de la nouvelle saisons de L’amour est dans le pré. Elle se retrouve même débordée car le fait que les tournages aient été décalés, ils se superposent presque à présent. Karine Le Marchand n’a plus les mêmes inquiétudes que pendant la période de confinement, mais elle n’a pas encore retrouvé sa sérénité.

Karine Le Marchand, ses grandes angoisses liées à la pandémie

L’animatrice est aussi proche de ses fans dans ses émissions que sur les réseaux sociaux. En effet, malgré l’arrêt des tournages et des diffusions d’épisodes inédits, Karine Le Marchand se refusait de laisser tomber ses fans. Elle se donnait alors la mission d’organiser des émissions de fortune via son compte Instagram. Et ce fut un véritable succès. Car Karine Le Marchand a permis à des personnes isolées et terrifiées de retrouver de la chaleur humaine. Mieux encore, elle aura peut-être même réussi à former quelques couples. Karine Le Marchand discutait avec ses fans qui recherchaient l’amour. Elle permettait ensuite qu’ils se présentent en live sur son compte Instagram. Et ensuite, elle recevait des messages de personnes intéressées et faisait le filtre avant de communiquer les coordonnées de la personne, avec son accord. Une émission d’un nouveau genre qui aura aidé ses fans à penser à autre chose qu’à la pandémie.

En effet, la pandémie frappait le monde de façon inattendue. En France, nous pensions qu’une simple grippe alarmait les foules sans raisons. Mais une fois sur le territoire, le virus s’est révélé dévastateur. Les hôpitaux étaient rapidement débordés et les décès s’enchaînaient. Une crise sanitaire sans précédent s’emparait de tous les pays du monde et terrorisait les foules. Karine Le Marchand aussi n’était pas sereine face à la crise. Elle voyait les tournages de ses émissions reportés indéfiniment. Inquiète, elle se disait même que la télévision n’avait peut-être plus d’avenir. Les circonstances étaient si alarmantes qu’il était difficile de se projeter dans un avenir heureux. C’était comme si nous vivions un véritable scénario de science fiction.

Une situation ahurissante et déstabilisante pour tous

Au milieu du mois de mars, le Président de la République annonçait le confinement de tout le pays. C’était effectivement la seule solution valide qui permettrait de désengorger les hôpitaux. Pendant plus de six semaines, les Français attendaient une date de fin du confinement. Mais toutes les deux semaines, cette période était prolongée. Le moral de personne ne pouvait être au beau fixe dans de telles conditions. Mais celui de Karine Le Marchand était d’autant plus alarmant qu’elle n’envisageait plus d’avenir professionnel dans son domaine. Le stress et l’angoisse avait réussi à l’éloigner de sa passion. Mais pas tout à fait à la couper de son public. Et heureusement, car grâce à eux, elle a pu se reconnecter avec elle-même.

Aujourd’hui et depuis la reprise des tournages, Karine Le Marchand n’arrête plus de travailler. Tant et si bien qu’elle ne dort presque plus. Rattraper son retard accumulé à cause de la pandémie est une de ses priorités. Mais malgré toute sa bonne volonté, Karine Le Marchand est un être humain et doit respecter les limites fixée par son organisme. Le sommeil est notamment indispensable pour son bon fonctionnement. Alors, Karine Le Marchand lève enfin le pied. C’est ce qu’elle annonce hier à ses fans sur Instagram.

Une pause s’impose pour Karine Le Marchand

Karine Le Marchand ne pouvait décemment pas rester au top en laissant s’accumuler ses dettes de sommeil. Et heureusement, elle va pouvoir compter sur la bienveillance de ses patrons et de ses collègues. Personne ne met en doute l’engagement professionnel de l’animatrice. Tant et si bien que si elle exprime des signes de fatigue, c’est qu’elle doit vraiment être au bout du rouleau. Karine Le Marchand n’aurait effectivement pas ménagé ses efforts autrement. La période de confinement a beau être derrière nous, elle continue d’avoir des impacts sur nos quotidiens actuels. Pourvu que les angoisses de l’animatrice finissent par s’évaporer complètement. Car à force, cela pourrait jouer sur sa santé et personne ne souhaite que cela arrive.

Nous sommes tous conscient de prendre des risques et que nous ne sommes pas en sécurité. Car malgré la fin de la période de confinement, la pandémie est toujours d’actualité. Mais nous devons apprendre à vivre avec cet ennemi invisible. Et nous rappeler qu’il n’existe pas de vie sans risques. La vigilance reste de mise, mais elle ne doit pas nous priver de travailler ou de nous adonner à nos passions. Autrement, notre esprit ne se retrouve plus et nous perdons petit à petit qui nous sommes. C’est pourquoi Karine Le marchand s’est jetée corps et âme dans le travail dès qu’elle l’a pu. Son métier c’est sa passion. Loin des plateaux de tournage, elle n’était donc plus elle-même. Et elle a même du envisager que plus rien ne serait plus jamais pareil. De quoi lui mettre un sacré coup au moral.

Prendre du recul est essentiel face à cette situation inédite

À présent, Karine Le Marchand doit réapprendre à souffler. Le monde apprend à vivre avec la pandémie et la télévision n’est pas prête de disparaître de la vie des Français. L’animatrice doit donc se ménager si elle veut tenir le rythme et pouvoir donner le meilleur d’elle-même. Les fans de Karine Le Marchand sont là pour la soutenir dans cette épreuve et ils croisent les doigts pour que leur animatrice préférée sache éviter le burn out.